S&D și PPE amenință să blocheze o prevedere cheie a proiectului de buget al Comisiei Europene

Primele două grupuri politice din Parlamentul European, popularii și socialiștii, iau în considerare contestarea unor capitole cheie ale propunerii de buget de 1,8 trilioane de euro a Comisiei Europene – o mișcare care amenință să blocheze calendarul pentru aprobarea următorului buget de șapte ani al blocului comunitar.

Comisia Europeană a prezentat în iulie propunerea sa pentru următorul ciclu bugetar al UE pentru 2028 – 2034. Acesta prevede o fuziune a cheltuielilor pentru subvențiile agricole cu cele pentru regiuni în cadrul unor planuri naționale, ceea ce îi nemulțumește pe fermieri, care își văd reduse masiv subvențiile și îi înfurie pe europarlamentari și regiunile care se simt marginalizate în favoarea capitalelor UE.

Propunerea de buget trebuie să primească aprobarea unanimă a țărilor UE, precum și a Parlamentului European. În ambele cazuri, se pregătesc negocieri lungi și dificile înainte de a se ajunge la o formă finală a bugetului.

Negociatorii principali ai Parlamentului, atât din partea S&D, de centru-stânga, și propriul partid PPE de centru-dreapta al șefei CE, Ursula von der Leyen, au amenințat că vor bloca negocierile dacă Comisia își va duce la bun sfârșit ideea privind planurile naționale. Acum, ambele partide par pregătite să blocheze discuțiile.

Parlamentarii, nemulțumiți de modul în care Comisia „intenționează să tragă covorul de sub politica agricolă”

„Grupul S&D este gata să solicite Comisiei să retragă propunerea de planuri naționale pentru următorul CFM”, a declarat vineri un purtător de cuvânt al S&D pentru Euractiv.

Între timp, PPE este „iritat” de modul în care Comisia „intenționează să tragă covorul de sub politica agricolă”, a declarat un purtător de cuvânt al PPE într-o conferință de presă de vineri.

Popularii s-a întâlnit joi în Polonia pentru a discuta dacă să respingă complet planurile naționale sau să încerce să modifice propunerea într-un mod care să nu „renaționalizeze” politica agricolă a UE și să pună țările membre una împotriva alteia.

Deși PPE încă nu a declarat oficial că va respinge proiectul, dicută de ceva vreme ideea cu alte grupuri politice pentru a vedea dacă vor avea susținere, potrivit a doi oficiali ai Parlamentului.

Dacă PPE se alătură S&D în solicitarea unei retrageri a proiectului de buget, există șanse mari ca Verzii și Renew, care sunt, de asemenea, nemulțumiți de buget, să le urmeze exemplul.

În această etapă, Comisia poate, teoretic, să respingă solicitările Parlamentului

O respingere a planurilor de către Parlament ar fi un regres grav pentru negocierile bugetare și ar pune la îndoială calendarul ambițios de a ajunge la un acord până la sfârșitul anului 2026.

Câteva țări, inclusiv Polonia, Ungaria și Cehia, au solicitat, de asemenea, eliminarea politicii agricole din planurile naționale, în timp ce țări precum Germania sunt în favoarea noii structuri propuse.

În această etapă, Comisia poate, teoretic, să respingă solicitările Parlamentului – dar acest lucru ar însemna probleme pentru mai târziu, deoarece aprobarea eurodeputaților este, în cele din urmă, necesară pentru intrarea în vigoare a bugetului.

Aceste evoluții pun presiune pe grupul liberal Renew Europe – un membru cheie al majorității pro-UE care o susține pe von der Leyen – să ia o decizie, în ciuda diviziunilor profunde din rândurile sale.

În trecut, Renew a criticat ideea trecerii la un fond unic național, dar rămâne neclar dacă va solicita Comisiei să retragă proiectul.

***