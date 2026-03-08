„Scutul Americilor” – noua inițiativă a Administrației Trump pentru a contracara China în Emisfera Vestică – a început sâmbătă cu războiul declarat cartelurilor de droguri

Președintele SUA, Donald Trump, i-a primit sîmbătă, 7 martie, pe aliații săi latino-americani în Florida pentru un summit axat pe abordarea problemelor regionale și a anunțat o nouă coaliție militară pentru combaterea cartelurilor de droguri din emisfera vestică și indirect contracararea influeței chineze în cele două Americi.

„În această zi istorică, ne reunim pentru a anunța o nouă coaliție militară menită să eradicheze cartelurile criminale care afectează regiunea noastră”, a declarat Trump la începutul discursului său la summit.

Președintele american Donald Trump a anunțat joi, pe Truth Social, numirea lui Kristi Noem (foto) ca emisar special pentru „Scutul Americilor”, o nouă inițiativă de securitate care are ca scop contracararea influenței Chinei în Emisfera Vestică. Aceasta va fi înlocuită la conducerea Departamentului pentru Securitate Internă de senatorul Markwayne Mullin, un republican din Oklahoma.

Coaliția Americană Împotriva Cartelurilor

Donald Trump a spus că noul parteneriat, numit „Coaliția Americană Împotriva Cartelurilor”, va valorifica resursele militare, inclusiv posibila utilizare a rachetelor, pentru a combate traficul de droguri.

Primul summit al inițiativei a avut loc sâmbătă, în Florida, unde alături de liderul de la Casa Albă au fost prezenți președinții din Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Republica Dominicană, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panama și Paraguay.

„Vom face lucruri incredibile împreună”, le-a spus Trump liderilor sud-americani.

Toate țările participante la summit sunt guvernate de partide de dreapta sau de centru-dreapta, în timp ce guverne de stânga, precum Brazilia, Columbia și Mexic, nu au participat la summit.

Reuniunea vine într-un moment propice și are la bază Strategia de Securitate Națională pentru 2025 a Administrației Trump și atenția sporită acordată Emisferei Vestice. De asemenea, aceasta va avea loc cu doar câteva săptămâni înainte de întâlnirea președintelui Trump, la Beijing, cu omologul său chinez, Xi Jinping.

Securitatea, combaterea traficului de droguri și politica de combatere a spălării banilor sunt principalele teme ale reuniunii din Florida, potrivit Institului pentru Studii Strategice și Internaționale. În efortul de a extinde parteneriatele, Statele Unite au anunțat recent operațiuni comune de combatere a traficului de droguri cu Ecuadorul și intenționează să facă același lucru cu alte țări din regiune.

Dincolo de combaterea traficului de droguri, președintele Trump are însă ocazia să amplifice succesele inițiale ale Administrației și să continue o strategie robustă de respingere a Chinei în America, totul în conformitate cu „Corolarul Trump la Doctrina Monroe” din Strategia de Securitate Națională.

Administrația Trump a comparat noua sa politică cu Doctrina Monroe din 1823, o politică americană care le spunea puterilor europene să stea departe de America. După aceea, unele instituții media au început să o numească „Doctrina Donroe”, iar administrația Trump a adoptat termenul.

„Este o doctrină: nu vom permite influenței străine ostile să câștige teren în această emisferă, care include și Canalul Panama”, a declarat Trump fără a cita China în timpul discursului său.

Timp de câteva decenii, Beijingul a avut acces nelimitat la vecinătatea comună a Statelor Unite. Comerțul Chinei cu regiunea a atins un nivel record de 518 miliarde de dolari în 2024, Beijingul împrumutând peste 120 de miliarde de dolari guvernelor din emisfera vestică.

În plus, China își descarcă din ce în ce mai mult capacitatea industrială excedentară pe piețele din America Latină, comerțul crescând în 2025 cu 7%, în mare parte în domenii în care China este cunoscută pentru supracapacitatea sa.

Corolarul Trump la Doctrina Monroe se referă la două domenii principale:

controlul și exploatarea activelor strategice din Emisfera Vestică de către marile puteri adversare și controlul zonelor geografice strategice. Interesul inițial al Administrației SUA pentru Canalul Panama, porturile operate de străini și mineralele critice demonstrează că principala preocupare a corolarului Trump este China.

În ultimii ani, peste 20 de țări din America Latină și Caraibe s-au alăturat inițiativei „Belt and Road” al guvernului de la Beijing. Drept urmare, China a obținut sute de proiecte de infrastructură, obținând controlul asupra activelor, inclusiv a porturilor, în întreaga regiune.

Implicarea SUA în schimbarea de regimuri ostile din America Latină

În ianuarie, forțele americane l-au capturat pe liderul venezuelean Nicolás Maduro la Caracas, punând capăt efectiv relației Venezuelei cu China. Săptămâna trecută, Trump a sugerat că Cuba ar putea fi următoarea țară vizată.

„Cuba este la capătul liniei”, a spus Trump la eveniment, adăugând că regimul de la Havana negociază cu el și cu secretarul de stat Marco Rubio. „Dar, atenția noastră în acest moment este direcționată spre Iran”, a spus Trump.

În plus, mai multe țări, precum Argentina, Ecuador, El Salvador și Guatemala, au semnat deja acorduri comerciale reciproce care includ clauze puternice împotriva Chinei, unele dintre acestea nefiind legate în mod specific de comerț, ci cuprinzând domenii precum cooperarea spațială.

Summitul „Sctului Americilor” de sâmbătă ar putea fi cea mai bună ocazie pentru administrația Trump de a prezenta mai multe strategii împotriva Chinei în emisfera vestică. Este momentul potrivit pentru parteneriate economice reînnoite și revitalizate în emisfera vestică, iar invitații vor forma probabil nucleul acestor eforturi de ripostă.

SUA va antrena armatele țărilor partenere

În timpul evenimentului, Trump a semnat o proclamație care lansează oficial noua coaliție militară.

„Fiecare lider prezent astăzi aici este unit în convingerea că nu mai putem și nu vom mai tolera încălgarea legilor din emisfera noastră”, a spus Trump.

„Aveți o poliție excelentă, dar ei vă amenință poliția, vă sperie poliția”, a adăugat Trump, referindu-se la cartelurile de droguri.

„Vă veți folosi armata. În multe cazuri, forțele noastre au lucrat deja îndeaproape cu ale dumneavoastră, iar Statele Unite așteaptă cu nerăbdare să aprofundeze și să extindă această cooperare în lunile următoare.”

Comandamentul Sudic al Forțelor Armate ale SUA a anunțat recent că forțele militare ecuadoriene și americane au efectuat operațiuni comune împotriva „organizațiilor teroriste desemnate” în Ecuador, ca parte a efortului SUA de combatere a narcoterorismului.

Proclamația prevede că Statele Unite vor antrena și mobiliza armatele națiunilor partenere pentru a ajuta la dezmembrarea cartelurilor.

Conform proclamației, Statele Unite și aliații săi ar trebui să prevină amenințările externe, inclusiv influențele străine maligne din afara emisferei vestice.

Șaptesprezece țări sunt semnatare ale acestui parteneriat.

Liderii prezenți la summitul de la Miami care au semnat parteneriatul sunt:

Javier Milei, președintele Argentinei;

Rodrigo Paz Pereira, președintele Boliviei;

Jose Antonio Kast, președinte ales în Chile;

Rodrigo Chaves Robles, președintele Costa Rica;

Luis Rodolfo Abinader Corona, președintele Republicii Dominicane;

Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, președintele Ecuadorului;

Nayib Bukele, președintele El Salvador;

Mohamed Irfaan Ali, președintele Guyanei;

Nasry „Tito" Asfura, președintele Honduras;

José Raúl Mulino Quintero, președintele Panama;

Santiago Peña, președintele Paraguayului;

Kamla Persad-Bissessar, prim-ministrul Trinidad și Tobago.

