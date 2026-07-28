Ucraina vrea să aibă un prototip funcțional al scutului antirachetă european Freyia în prima jumătate a lui 2027 – Sistemul va fi alternativa europeană la bateriile Patriot

Ucraina intenționează să aibă pregătit, încă din prima jumătate a anului viitor, un prototip al sistemului european de apărare antirachetă cu numele de cod Freyja, scrie Reuters. Anunțul a fost făcut într-un interviu acordat agenției de presă de David Aloyan, secretar adjunct al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei.

Potrivit acestuia, Kievul își intensifică cooperarea cu aliații pentru dezvoltarea unui sistem capabil să intercepteze rachetele balistice rusești, a declarat Aloyan.

Potrivit oficialului care coordonează proiectul, prima reuniune a comitetului internațional de coordonare urmează să aibă loc în viitorul apropiat. Participanții vor evalua costurile de cercetare și dezvoltare ale sistemului antirachetă.

Prototipul, alternativa la sistemul american Patriot, va trebui să demonstreze rezultate concrete încă din prima jumătate a lui 2027

„Având în vedere că lucrăm într-un calendar foarte strâns, avem un obiectiv ambițios: să dezvoltăm un MVP, respectiv un produs minim viabil, încă din prima jumătate a anului viitor”, a declarat Aloyan.

El a precizat că este vorba despre un prototip capabil deja să demonstreze primele rezultate practice.

Freyja reprezintă o încercare de a crea o alternativă mai ieftină la sistemul Patriot, pe care se bazează și numeroase state europene. Alte sisteme de apărare antiaeriană, inclusiv sistemul franco-italian SAMP/T și sistemul german IRIS-T, nu și-au demonstrat încă capacitatea de a intercepta rachete balistice.

Aloyan a explicat că producătorii au primit sarcina de a dezvolta structura unui sistem cu componente interschimbabile.

„Logica generală a acestui sistem este aceea a unei arhitecturi deschise. Astfel, dacă Danemarca spune: «Vreau sistemul Freyja cu un radar Weibel, fabricat în Danemarca», este în regulă. Dacă Suedia spune că dorește un sistem Saab, nici aceasta nu reprezintă o problemă”, a adăugat oficialul.

Sistemul va consolida securitatea continentului în fața amenințării balistice rusești

Reuters notează că Freyja e prima dată când Europa lansează un proiect comun pentru dezvoltarea propriului sistem de apărare împotriva rachetelor balistice. Acesta ar urma să consolideze securitatea continentului în fața amenințării rusești.

Potrivit lui Aloyan, una dintre ideile analizate în prezent este crearea unei structuri speciale, posibil un fond, care să reunească toate contribuțiile și să asigure o finanțare stabilă pentru proiect. El speră, de asemenea, că implicarea directă a mediului de afaceri, alături de guverne, va contribui la simplificarea procedurilor birocratice.

„O coaliție trebuie să fie practică, nu politică”, a subliniat acesta.

La 13 iulie, nouă state europene și Ucraina au anunțat lansarea Coaliției pentru apărare împotriva rachetelor balistice. Obiectivul acesteia este dezvoltarea unui sistem care să protejeze Europa împotriva rachetelor balistice.

În aceeași zi, Volodimir Zelenski a declarat că scutul european antirachetă ar urma să devină operațional în decurs de un an.

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