Directorul unui mare producător de medicamente anunță scumpiri la nivel global – Motivul: reducerea majoră a prețurilor din SUA

Directorul general al grupului farmaceutic elvețian Roche, Thomas Schinecker, a declarat că acordurile încheiate între companiile farmaceutice și administrația Trump pentru reducerea prețurilor medicamentelor în SUA vor duce, cel mai probabil, la scumpirea noilor tratamente în Elveția și, prin extensie, în restul lumii, relatează postul american CNBC, preluat de News.ro.

În cadrul acordurilor anunțate vineri de Casa Albă, marii producători de medicamente din lume, inclusiv divizia americană a Roche, Genentech, vor reduce prețurile medicamentelor vândute în SUA prin programul Medicaid destinat persoanelor cu venituri reduse.

Casa Albă a transmis că aceste înțelegeri urmăresc să împiedice alte țări din a profita de pe urma inovației finanțate pe piața americană, astfel că se vor institui mecanisme de control al prețurilor.

Marii producători de medicamente făceau 75% din profituri în SUA, la doar 13% din cifra de afaceri globală. Alte țări vor suporta, prin creșteri de prețuri, scăderea prețurilor în SUA

Într-un interviu acordat cotidianului elveţian Tages-Anzeiger, Schinecker a spus că, dincolo de scăderea prețurilor în SUA, obiectivul Washingtonului este ca statele bogate să contribuie mai mult la finanţarea inovației în medicină – asta va însemna prețuri mai mari în restul țărilor, din moment ce firmele, cei mai mari producători de medicamente din lume, nu vor accepta să își reducă masiv marjele.

”Pentru Elveţia, asta ar însemna preţuri mai mari; pentru Italia, mai mici decât în SUA. Toate economiile ar contribui într-un mod relativ comparabil la investiţiile necesare dezvoltării de noi terapii. Preţurile nu se vor schimba peste noapte, dar mă aştept ca acest lucru să se întâmple treptat, cu fiecare nouă lansare, în anii următori”, a spus Schinecker.

SUA i-a amenințat cu tarife pe marii producători de medicamente

Una din țările care a acceptat, în urma unei negocieri cu Casa Albă, costurile mai mari cu medicamentele este Marea Britanie, care ar urma să cheltuie mai mult prin NHS, sistemul național de sănătate.

În acest context, șeful Roche a avertizat că, dacă Elveţia ar refuza să accepte preţuri mai mari pentru medicamentele noi, ar putea apărea efecte secundare – inclusiv amenințări cu tarife.

Danemarca, Germania, Franţa, Marea Britanie, Italia, Japonia, Canada şi Elveţia sunt utilizate ca puncte de referinţă pentru stabilirea preţurilor medicamentelor în SUA, iar Schinecker a afirmat că Roche se află în discuţii cu aceste state.

El a adăugat că subiectul preţurilor va fi probabil inclus şi în negocierile dintre Berna şi Washington pentru formalizarea acordului din noiembrie privind reducerea tarifelor americane aplicate Elveţiei.

Acordul cu producătorii de medicamente vizează investiții în producția a 95% din medicamentele de bază

Amintim că preşedintele SUA, Donald Trump, şi nouă mari companii farmaceutice au anunţat vineri acorduri pentru reducerea semnificativă a preţurilor medicamentelor în programul Medicaid şi pentru pacienţii care plătesc direct.

Printre companiile care au semnat acordurile se numără Bristol Myers Squibb, Gilead Sciences, Merck şi divizia americană Genentech a grupului elveţian Roche. De asemenea, au aderat Novartis, Amgen, Boehringer Ingelheim, Sanofi şi GSK.

”Subvenţionam practic restul lumii. Nu mai facem asta”, a declarat Trump la o conferinţă de presă la Casa Albă, alături de directori ai companiilor farmaceutice implicate.

De notat că Statele Unite au, de departe, cele mai mari preţuri la medicamente pe bază de reţetă, adesea de aproape trei ori mai ridicate decât în alte ţări dezvoltate. În acest context, administraţia Trump a exercitat presiuni asupra industriei pentru a reduce costurile suportate de pacienţi.

Printre exemplele concrete, Merck va vinde medicamentele antidiabetice Januvia şi Janumet direct către consumatori, cu reduceri de aproximativ 70%, iar Bristol Myers Squibb va furniza gratuit medicamentul anticoagulant Eliquis pacienţilor Medicaid. Amgen va include tratamentele Aimovig şi Amjevita într-un program direct către pacient, la un preţ mult mai mic.

În schimbul acestor concesii, companiile vor beneficia de o scutire de trei ani de la eventuale tarife şi s-au angajat să aplice principiul ”celui mai favorizat preţ” pentru noile medicamente lansate pe piaţa americană, inclusiv pentru programele Medicare şi Medicaid.

Oficialii administraţiei Trump au mai precizat că grupurile farmaceutice au promis investiţii cumulate de peste 150 de miliarde de dolari în cercetare, dezvoltare şi producţie în Statele Unite, precum şi contribuţii la rezervele strategice de medicamente ale ţării.

