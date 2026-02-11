Scumpirea accelerată a cipurilor de memorie zguduie piața producătorilor de electronice de consum: Creșteri de 3 cifre, risc de aprovizionare

Creșterea necruțătoare a prețurilor cipurilor de memorie din ultimele luni a creat o prăpastie uriașă între câștigători și pierzători pe piața bursieră, iar investitorii nu se așteaptă ca situația să se schimbe prea curând, potrivit Bloomberg.

Companii de la producătorul de console de jocuri Nintendo Co. până la mari branduri de PC-uri și furnizori ai Apple Inc. s-au confruntat cu ample scăderi ale acțiunilor, din cauza îngrijorărilor legate de profitabilitate. În același timp, acțiunile producătorilor de memorii au atins niveluri fără precedent. Administratorii de fonduri și analiștii evaluează acum care firme pot naviga cel mai bine această presiune, prin asigurarea aprovizionării, creșterea prețurilor produselor sau reproiectarea acestora pentru a folosi mai puțină memorie.

Un indice Bloomberg al producătorilor globali de electronice de consum a scăzut cu 10% de la sfârșitul lunii septembrie, în timp ce un coș de producători de memorii, inclusiv Samsung Electronics Co., a crescut cu aproximativ 160%.

„Ceea ce rămâne subestimat este riscul legat de durată — evaluările actuale presupun în mare parte că perturbarea se va normaliza în una-două trimestre”, a declarat Vivian Pai, administrator de fond la Fidelity International. „Noi credem că presiunea din industrie va persista”, posibil până la sfârșitul anului, a adăugat ea.

Penuria de memorii adâncește prăpastia dintre câștigătorii și pierzătorii de pe bursă

Risc de aprovizionare pentru componentele de memorie

Penuria de cipuri de memorie și prețurile acestora sunt menționate frecvent de companii în rapoartele financiare și în teleconferințele cu investitorii. Într-unul dintre cele mai recente exemple, Honda Motor Co. a notat marți că apar riscuri de aprovizionare pentru componentele de memorie.

Investitorii aud semnalele de alarmă. Acțiunile Qualcomm Inc. au scăzut cu peste 8% joia trecută, după ce producătorul de procesoare pentru smartphone-uri a semnalat că limitările de memorie vor restrânge producția de telefoane. Nintendo a înregistrat cea mai mare scădere din ultimele 18 luni la Tokyo, a doua zi după ce a avertizat asupra presiunii asupra marjelor din cauza penuriei.

Producătorul elvețian de periferice Logitech International SA a văzut cum acțiunile sale au scăzut cu aproximativ 30% față de vârful din noiembrie, întrucât prețurile mai mari ale cipurilor afectează perspectivele cererii de PC-uri. Acțiunile producătorilor chinezi de vehicule electrice și smartphone-uri, de la BYD Co. la Xiaomi Corp., au fost de asemenea lente, pe fondul îngrijorărilor legate de penuria de cipuri.

„Superciclul” memoriei

Îngrijorările legate de cerere și câștiguri apasă asupra mediului corporativ, amplificate de temerile că investițiile masive în infrastructura AI ale giganților americani din cloud vor agrava și mai mult penuria de cipuri de memorie.

Extinderea masivă a infrastructurii AI, condusă de companii precum Amazon.com Inc., a mutat capacitatea de producție către memorie cu lățime mare de bandă (HBM) și departe de DRAM tradițional.

Acest lucru a dus la ceea ce unii numesc un „superciclu”, rupând tiparele obișnuite de boom și declin din oferta și cererea de memorii.

Costul tuturor tipurilor de memorie a explodat din toamnă

Prețurile spot pentru DRAM au crescut cu peste 600% în ultimele luni, chiar dacă cererea pentru produse finale este slabă

Atât prețurile DRAM, cât și NAND au crescut puternic, pe măsură ce AI pune presiune pe capacitatea de producție.

Prețurile spot pentru DRAM au crescut cu peste 600% în ultimele luni, chiar dacă cererea pentru produse finale precum smartphone-uri și mașini rămâne slabă. În plus, AI creează o cerere nouă pentru cipuri NAND și alte produse de stocare, crescând costurile și în aceste segmente.

În consecință, producătorii de cipuri de memorie au fost marii câștigători dintre acțiunile din tehnologie. Acțiunile SK Hynix Inc., furnizor cheie de HBM pentru Nvidia Corp., au crescut cu peste 150% doar de la sfârșitul lunii septembrie la Seul. Printre producătorii de cipuri mai obișnuite, Kioxia Holdings Corp. din Japonia și Nanya Technology Corp. din Taiwan au crescut cu peste 270% fiecare în aceeași perioadă, în timp ce Sandisk Corp. a urcat cu peste 400% la New York.

„Istoric, ciclul memoriei dura de obicei 3–4 ani”, a spus Jian Shi Cortesi, administrator de fond la GAM Investment Management din Zurich, adăugând că deține acțiuni din sectorul memoriei de mult timp. „Ciclul actual a depășit deja ciclurile anterioare atât ca durată, cât și ca amplitudine, iar noi nu vedem o slăbire a dinamicii cererii.”

