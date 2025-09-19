Scrisoare deschisă: 7 foști ambasadori americani în România, Moldova și la OSCE avertizează că o victorie a forțelor pro-ruse la Chișinău ar zdruncina securitatea regională și ar amenința flancul estic al NATO

O victorie a forțelor pro-ruse ar zdruncina securitatea regională, ar amenința flancul estic al NATO și ar oferi Kremlinului un nou punct de sprijin pentru agresiune împotriva României și Ucrainei, avertizează șapte foști ambasadori americani în România, Moldova și la OSCE, într-o scrisoare deschisă.

Alegerile legislative din Republica Moldova vor avea loc pe 28 septembrie. Precedentul scrutin a avut loc la 11 iulie 2021, când Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) – fondat de preșpreședinta proeuropeană a Republicii Moldova, Maia Sandu – a obținut 63 din cele 101 de locuri în Parlament

La sfârșitul lunii august, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk au transmis, la Chișinău, un mesaj puternic de sprijin pentru aspirațiile europene ale Republicii Moldova.

Greii UE au subliniat – într-o conferință de presă comună cu președinta Maia Sandu, de Ziua Independenței – că viitorul țării este în UE și că acest obiectiv beneficiază de întreaga lor susținere.

Redăm în continuare textul integral al scrisorii semnate de foștii ambasadori americani:

Republica Moldova se află pe prima linie a unei înfruntări istorice: apărarea democrației în fața războiului hibrid purtat de regimul lui Putin — propagandă, corupție, intimidare și destabilizare.

Stăm alături de Președinta Maia Sandu, de Guvern, de Parlament și de fiecare cetățean care alege democrația, dreptatea, integrarea europeană și suveranitatea reală. Nu există cale de mijloc între libertate și tiranie — alegerea Moldovei este alegerea lumii libere: libertatea.

Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 vor decide viitorul țării. O victorie a forțelor pro-ruse ar zdruncina securitatea regională, ar amenința flancul estic al NATO și ar oferi Kremlinului un nou punct de sprijin pentru agresiune împotriva României și Ucrainei.

Acum este momentul să respingem dezinformarea rusă, să apărăm adevărul, libertatea și democrația și să asigurăm parcursul european al Moldovei. Libertatea Moldovei este libertatea noastră.

În fața minciunii, alegem Adevărul.

În fața tiraniei, alegem Libertatea.

În fața fricii, alegem Democrația.

Suntem alături de Republica Moldova — alăturați-vă nouă!

Semnatari:

• Amb. Adrian Zuckerman (ret.) — U.S. Ambassador to Romania (2019–2021)

• Amb. Mark Gitenstein (ret.) — U.S. Ambassador to Romania (2009–2012)

• Amb. Kathleen Kavalec (ret.) — U.S. Ambassador to Romania (2023–2025)

• Amb. Jim Rosapepe (ret.) — U.S. Ambassador to Romania (1998–2001)

• Amb. James D. Pettit (ret.) — U.S. Ambassador to Moldova (2015–2018)

• Amb. James S. Gilmore III (ret.) — U.S. Ambassador to the OSCE (2019–2021)

• Amb. Michael R. Carpenter (ret.) — U.S. Ambassador to the OSCE (2021–2024)

• Amb. Kent D. Logsdon (ret.) — U.S. Ambassador to Moldova (2022–2024)

***