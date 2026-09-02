Scott Bessent: Peste doi ani, Strâmtoarea Ormuz va fi ca o întindere de apă fără valoare

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, afirmă că petrolul și gazele extrase în regiunea Golfului Persic ar putea evita Strâmtoarea Ormuz în doi ani, scurtând timpul pentru punerea în funcțiune a unei conducte a cărei construcție s-a accelerat după izbucnirea războiului în Iran ceea ce a dus la perturbarea celei mai aglomerate rute petroliere din lume.

„Strâmtoarea va fi ocolită peste doi ani”, a declarat Bessent marți, în timpul unei discuții cu Larry Kudlow la reuniunea miniștrilor de finanțe G20 din Asheville, Carolina de Nord. El a mers mai departe, precizând că „Strâmtoarea Ormuz va fi o întindere de apă fără valoare” după acest interval de timp.

Țările din Golf investesc deja în conducte noi

Arabia Saudită a pompat 7 milioane de barili pe zi de țiței prin conducta est-vest cu ieșire la Marea Roșie în timpul blocajului din Ormuz, folosind terminalul Yanbu ca punct alternativ de export. Conducta a oferit exporturilor saudite o cale de a ocoli Ormuz, deși navigația petrolierelor prin Marea Roșie s-a confruntat cu atacurile rebelilor houthi în Strâmtoarea Bab el-Mandeb.

Emiratele Arabe Unite are o soluție mai directă. Compania de stat ADNOC intenționează să construiască conducta Vest-Est 1 și să dubleze capacitatea de export prin portul Fujairah, care se află după Ormuz, de la 1,8 milioane de barili pe zi la 3,6 milioane barili pe zi. Proiectul este așteptat să devină operațional în 2027.

Irakul urmărește să-și construiască mai multe trasee proprii. Un proiect nou prevede construirea unei conducte care să traverseze Siria până la Marea Mediterana în urma unei investiții de 15 miliarde de dolari și ar putea dura patru ani construcția acesteia. Oficialii irakieni discută, de asemenea, repararea unei conducte mai vechi din Siria și creșterea capacității de transport prin sistemul de conducte Kirkuk-Ceyhan spre Turcia.

Kuweitul a discutat conectarea infrastructurii sale petroliere cu Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, pentru a avea acces la porturile din Fujairah sau Marea Roșie. Japonia, puternic dependentă de țițeiul din Orientul Mijlociu, a fost de acord să participe financiar la proiectele de conducte din Golf.

Riscul instabilității din regiune

Construirea rapidă a rutelor alternative a fost reamintită, luni, după ce două supertancuri petroliere ce ieșeau din Strâmtoarea Ormuz au fost lovite de artileria iraniană, iar un alt schimb de atacuri între Iran și Statele Unite a izbucnit imediat.

Totuși, aceste noi inițiative privind „rutele energetice alternative” sunt însoțite de o serie de necunoscute – în special în ceea ce privește securitatea și protecția infrastructurii/construcțiilor într-o regiune evident volatilă, cooperarea dintre statele de tranzit (pe rutele terestre), precum și costurile imense.

Având în vedere că țările din regiune de abia au ieșit din „războaiele neîntrerupte” și, în special, având în vedere că Siria este încă în mare parte distrusă și fragmentată, iar în Irak al-Qaeda este încă activă, eforturile de a duce la bun sfârșit traseele de conducte anunțat de Bessent vor dura mai mult decât cel de al doilea mandat de președinte al lui Donald Trump.

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