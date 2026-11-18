Schimburile comerciale bilaterale dintre România și Țările de Jos au crescut de aproximativ șapte ori în perioada 2006-2025, de la 1,4 mld. euro la aproape 10 mld. euro, conform informațiilor comunicate de Camera de Comerț Româno-Olandeză (NRCC).

Țările de Jos reprezintă unul dintre cei mai mari investitori străini și unul dintre principalii parteneri economici din România. Mai exact, Țările de Jos au ocupat în 2025 locul al șaselea în clasamentul destinațiilor de export, cu o pondere de 4% din totalul exporturilor românești.

De cealaltă parte, Țările de Jos s-au situat pe locul al optulea în clasamentul țărilor de proveniență a importurilor, reprezentând 4,63% din totalul importurilor României.

Capitalul olandez are o prezență puternică în sectoare precum servicii financiare, retail, FMCG, agricultură și industrie.

Potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), citate de NRCC, la 30 septembrie 2026, în România activau 6.327 de companii cu participare olandeză la capitalul social, în timp ce capitalul social subscris de investitorii olandezi se ridica la aproximativ 10,3 miliarde de euro, reprezentând circa 20% din totalul capitalului social subscris de investitorii străini în România.

„Soliditatea relațiilor economice româno-olandeze se reflectă nu doar în amploarea investițiilor, ci și în reziliența acestora. (…) Acest angajament este reflectat și de datele Băncii Naționale a României, care arată că Țările de Jos rămân cel mai mare investitor străin în România, cu investiții străine directe de peste 25 de miliarde de euro”, a declarat Șerban Isopescu-Webber, președintele Consiliului NRCC, respectiv Health Systems Leader, Philips România.

Comunitatea de afaceri olandeză este prezentă în sectoare precum serviciile financiare, comerțul cu amănuntul și bunurile de larg consum (FMCG), agricultura și industria agroalimentară, logistica, construcțiile navale, tehnologia, energia, sectorul imobiliar și serviciile profesionale.

Printre principalele companii olandeze care activează în România se numără ING Bank și NN, în sectorul serviciilor financiare; Mega Image, HEINEKEN, Philips și Zeelandia, în comerțul cu amănuntul și sectorul bunurilor de larg consum (FMCG); DN AGRAR și FrieslandCampina, în agricultură și industria alimentară; Damen Shipyards, DMT Equipment și Printmasters, în industrie și producție; precum și Forvis Mazars, TPA, Lugera și Vapro, în domeniul serviciilor profesionale și de afaceri.

„Soliditatea acestei comunități de afaceri este reflectată și de prezența a șase companii olandeze în clasamentul primelor 40 de companii cu capital străin din România, în funcție de valoarea capitalului social subscris, Mega Image ocupând primul loc”, transmite NRCC.

Relațiile economice dintre cele două țări se dezvoltă reciproc. Țările de Jos reprezintă, de asemenea, principala destinație a investițiilor românești în străinătate, atrăgând capital românesc de peste 1,5 mld. euro.

Țările de Jos, în clasamentul global al investitorilor

Datele agregate de Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), care ar trebui să servească drept îndrumar pentru investitorii români interesați de piața olandeză, arată că Țările de Jos este unul dintre cei mai puternici investitori la nivel global.

Cea mai recentă ediție a îndrumarului a fost realizată în 2025, iar cele mai noi date pe care le include sunt cele din 2024. Conform datelor Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), Olanda s-a situat pe locul 4 în lume în ceea ce privește stocul de investiții străine directe (ISD) externe, cu un total de aproximativ 1.800 de miliarde de dolari americani.

Astfel, Țările de Jos se situează după Statele Unite, Germania și Hong Kong în clasamentul global al investitorilor străini. De asemenea, Olanda este un jucător major în atragerea investițiilor străine directe.

În 2023, țara a ocupat locul 5 la nivel mondial în ceea ce privește stocul de ISD primite, cu un total de aproximativ 2.700 de miliarde de dolari americani. Aceste poziții subliniază rolul semnificativ al Olandei atât ca sursă, cât și ca destinație pentru investițiile străine directe la nivel global.

Se observă totuși un flux negativ al ISD în Olanda începând din 2022, datorat atât retragerii unor multinaționale (Shell, Unilever), cât și a reticenței noilor investitori/investiții datorate unui sistem fiscal complex, excesul de reglementare, deteriorarea continuă a climatului de afaceri, piața imobiliară sub o presiune enormă, problema azotului în agricultură și congestionarea rețelei electrice naționale, notează ARICE.

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