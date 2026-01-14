Schimbări pe lista de atenție a companiilor în 2026: inteligența artificială urcă de pe 10 pe locul 2 – legislația volatilă, atacurile cibernetice și tensiunile geopolitice urcă în topul riscurilor

Riscurile cibernetice rămân principala amenințare pentru companii la nivel global pentru al cincilea an consecutiv, în timp ce inteligența artificială (AI) înregistrează cea mai rapidă ascensiune din clasamentul riscurilor de business, potrivit Allianz Risk Barometer 2026.

La nivel local, companiile din România indică schimbările legislative și de reglementare drept cel mai important risc, urmate de riscurile generate de inteligența artificială și de incidentele cibernetice, într-un context economic și geopolitic caracterizat de volatilitate și incertitudine ridicată.

Conform sondajului realizat de Allianz, incidentele cibernetice, în special atacurile de tip ransomware, se situează pe locul 1 în topul riscurilor globale, fiind menționate de 42% dintre respondenți, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată. Acestea se află pe prima poziție în toate regiunile analizate – America, Europa, Asia-Pacific, Africa și Orientul Mijlociu – reflectând dependența tot mai mare a companiilor de infrastructura digitală și de tehnologiile avansate, într-un peisaj al amenințărilor aflat într-o continuă evoluție.

Anul 2025 a adus numeroase provocări în zona securității cibernetice, iar tendința se menține și în 2026, pe fondul intensificării atacurilor și al extinderii suprafeței de risc, inclusiv prin utilizarea inteligenței artificiale de către actori rău intenționați. Companiile mici și mijlocii sunt vizate tot mai frecvent, confruntându-se cu presiuni suplimentare generate de resursele limitate alocate securității cibernetice și de dependența de furnizori terți pentru servicii și date critice.

AI urcă de pe zece pe doi în topul riscurilor/ Riscul întreruperii activității coboară pe trei

Inteligența artificială a înregistrat cea mai fulminantă creștere din clasamentul Allianz Risk Barometer, urcând de pe locul 10 în 2025 pe locul 2 în 2026, cu 32% din răspunsuri la nivel global. Aproape jumătate dintre respondenți consideră că AI aduce mai multe beneficii decât riscuri pentru industria în care activează, însă aproximativ 20% apreciază că riscurile depășesc avantajele.

Ascensiunea rapidă a AI reflectă ritmul accelerat de adoptare și integrare a acestei tehnologii în operațiunile de bază ale companiilor, precum și creșterea gradului de conștientizare privind expunerile operaționale, juridice și reputaționale asociate.

Pentru prima dată în ultimii ani, întreruperea activității nu se mai află între primele două riscuri globale, coborând pe locul 3, cu 29% din răspunsuri. Cu toate acestea, aceasta rămâne o preocupare majoră pentru mediul de afaceri, fiind adesea o consecință directă a altor riscuri din top, precum incidentele cibernetice, conflictele geopolitice sau disfuncționalitățile din lanțurile de aprovizionare.

Riscul de catastrofe naturale a coborât pe locul 5, față de anul anterior, evoluție influențată de un sezon al uraganelor mai puțin sever din perspectiva pierderilor înregistrate în 2025. În schimb, riscurile politice și violența au urcat de pe locul 9 pe locul 7, atingând cea mai ridicată poziție din istoria barometrului, pe fondul accentuării tensiunilor geopolitice și al conflictelor armate din mai multe regiuni ale lumii.

Allianz Risk Barometer 2026 indică un peisaj de risc distinct pentru România

În România, rezultatele Allianz Risk Barometer 2026 indică un peisaj de risc distinct, marcat de specificul local al mediului economic și de reglementare.

Schimbările legislative și de reglementare sunt considerate cel mai mare risc pentru companiile din România, urcând de pe locul 3 în clasamentul anterior. Instabilitatea cadrului normativ, frecvența modificărilor legislative și incertitudinea privind politicile publice influențează semnificativ planificarea strategică, deciziile de investiții și costurile de conformare ale companiilor.

Inteligența artificială ocupă locul 2 în topul riscurilor percepute de companiile din România, reflectând atât potențialul ridicat de transformare a modelelor de afaceri, cât și preocupările legate de implementare, guvernanță, răspundere juridică și impact asupra forței de muncă. Incidentele cibernetice completează podiumul riscurilor locale, într-un context în care digitalizarea accelerată și interconectarea sistemelor cresc expunerea la atacuri informatice.

Evoluțiile macroeconomice continuă să influențeze mediul de afaceri din România, alături de riscurile asociate catastrofelor naturale, schimbărilor climatice, întreruperii activității, riscurilor energetice, celor politice și din sfera sănătății. Acest cumul de factori subliniază necesitatea unei abordări integrate și proactive a managementului riscurilor, adaptată unui mediu caracterizat de interdependențe tot mai complexe.

„Pentru clienții noștri, provocarea anului 2026 nu este doar gestionarea riscurilor individuale, ci înțelegerea modului în care acestea se interconectează și pot amplifica impactul asupra activității. Schimbările legislative, riscurile cibernetice și adoptarea inteligenței artificiale necesită soluții personalizate, expertiză specializată și o abordare strategică pe termen lung”, a declarat Virgil Șoncutean, CEO Allianz-Țiriac România.

Riscurile geopolitice continuă să exercite o presiune semnificativă asupra lanțurilor de aprovizionare

La nivel global, riscurile geopolitice continuă să exercite o presiune semnificativă asupra lanțurilor de aprovizionare. Anul 2025 a fost marcat de politici comerciale protecționiste, conflicte tarifare și tensiuni regionale, tendințe care persistă și în 2026. Restricțiile comerciale s-au triplat într-un singur an, afectând mărfuri estimate la 2,7 trilioane de dolari, aproape 20% din importurile globale, potrivit datelor Allianz Trade. În acest context, doar 3% dintre respondenți consideră că lanțurile lor de aprovizionare sunt foarte reziliente.

Modificările legislative și de reglementare se mențin pe locul 4 în clasamentul global al riscurilor, cu un număr mai mare de respondenți comparativ cu anul anterior, pe fondul intensificării protecționismului și al incertitudinilor privind politicile comerciale. Paralizarea lanțurilor globale de aprovizionare ca urmare a unui conflict geopolitic este considerată cel mai probabil scenariu de tip „lebădă neagră” care s-ar putea materializa în următorii cinci ani, potrivit a 51% dintre participanții la sondaj.

„În urma volatilității și incertitudinii din 2025, companiile continuă să se confrunte în 2026 cu riscuri interconectate și extrem de complexe, într-un mediu aflat într-o schimbare rapidă”, a declarat Thomas Lillelund, CEO Allianz Commercial, subliniind că inteligența artificială, alături de amenințările deja consacrate, remodelează fundamental peisajul riscurilor la nivel global.

