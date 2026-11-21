Pentru schimbarea modelului de dezvoltare al României este necesar mai mult capital pentru companiile care pot crește, inova și ajunge pe piețele internaționale, de aceea, anunță Alexandru Nazare, Ministerul Finanțelor pregătește împreună cu investitorii mecanisme prin care resursele publice să atragă finanțări private în economie.

Posibilele surse de capital, instrumentele și vehiculele prin care ar putea fi atras capital

„Consolidăm Banca de Investiții și Dezvoltare și pregătim, împreună cu investitorii, mecanisme prin care resursele publice să atragă finanțări private în economie.

Am discutat cu managerii fondurilor de private equity și venture capital, în cadrul întâlnirii cu ROPEA (o organizație non-profit care promovează interesele industriei de private equity și venture capital din România), despre ce trebuie să facem pentru ca mai multe afaceri românești să aibă acces la capital. Discuția continuă lucrul început cu Fondul European de Investiții, BID și ASF pentru dezvoltarea RoBOOST și mobilizarea investitorilor instituționali”, a scris ministrul, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.

În discuții au fost prezentate exemple de companii care, cu sprijinul fondurilor de investiții, și-au extins producția, au cumpărat afaceri în alte țări sau au dezvoltat tehnologii pentru clienți internaționali.

Pentru o firmă care dezvoltă o tehnologie nouă sau pregătește o extindere importantă, creditul bancar nu poate acoperi întotdeauna toate nevoile iar investițiile de capital vin în completarea finanțării bancare.

„Avem nevoie ca astfel de parcursuri să devină posibile pentru mai multe companii românești. Pentru o firmă care dezvoltă o tehnologie nouă sau pregătește o extindere importantă, creditul bancar nu poate acoperi întotdeauna toate nevoile. Investițiile de capital completează finanțarea bancară și permit susținerea unor proiecte ale căror rezultate se construiesc în mai mulți ani. Aici este important rolul BID. Am suplimentat capitalul băncii cu 250 de milioane de euro din PNRR, pentru a-i întări capacitatea de a susține finanțarea economiei. Prin RoBOOST, fondul de fonduri pe care îl pregătim în parteneriat cu FEI, urmărim să mobilizăm resurse publice, private și instituționale către fonduri care investesc, la rândul lor, în companii. Obiectivul este ca participarea statului să atragă alți investitori și să mărească volumul de capital disponibil pentru afaceri”, a explicat ministrul Finanțelor.

România are nevoie de mecanisme care să funcționeze în practică, cu reguli clare, administrare profesionistă și o evaluare riguroasă a riscurilor și va continua discuțiile la nivel tehnic, cu BID, ASF și reprezentanții industriei, mai spune ministrul.

Ministrul Nazare: Când resursele bugetare se diminuează, trebuie investit în mecanisme cu efect de multiplicare bun și verificat

El a mai precizat că trebuie pregătită finanțarea pentru următorii ani pentru că fondurile actuale investesc în companii, dar atragerea resurselor pentru următoarele generații de fonduri trebuie începută din timp.

„De aceea, am cerut propuneri și pentru folosirea instrumentelor financiare în viitorul cadru financiar european, astfel încât să construim pe experiența și capacitatea deja existente în piață. Mobilizarea capitalului privat devine cu atât mai importantă într-o perioadă în care statul trebuie să continue reducerea deficitului. Resursele bugetare sunt limitate și trebuie folosite cu un efect de multiplicare cât mai bun. În același timp, un buget credibil și respectarea angajamentelor sunt esențiale pentru protejarea ratingului și pentru a crea condițiile unei îmbunătățiri, atunci când evaluările o vor permite. Încrederea în România contează pentru fiecare investitor care decide unde își plasează capitalul. Aceasta este schimbarea pe care o urmărim: o economie în care mai multe companii au resurse să producă, să dezvolte tehnologii și să concureze în afara țării”, a subliniat Alexandru Nazare.

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