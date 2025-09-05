cursdeguvernare

vineri

5 septembrie, 2025

Stiri

Ministrul Muncii: Sistemul Revisal devine Reges-Online, de la 1 octombrie

De Vladimir Ionescu

5 septembrie, 2025

Platforma Revisal va deveni Reges-Online, începând cu data de 1 octombrie 2025, a anunțat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, într-o postare publicată, vineri, pe pagina sa de Facebook.

”De la 1 octombrie 2025, REVISAL devine REGES-ONLINE. Este un pas spre mai multă transparență, siguranță și accesibilitate permanentă la istoricul contractelor de muncă. Nu e nevoie să mutați datele, totul este deja în sistem. Trebuie doar să vă creați cont, rapid și simplu.

Îi încurajez pe angajatori să se înroleze din timp, pentru a evita aglomerația și amenzile, dar mai ales pentru a arăta responsabilitate față de oamenii pe care îi au în grijă”, a scris oficialul, citat de Agerpres.


Pe data de 27 martie 2025, Guvernul României a aprobat implementarea unui nou sistem online pentru evidența salariaților, denumit Reges-Online, un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Utilizarea noului sistem aduce o serie de beneficii, printre care digitalizarea completă a procesului de gestionare a datelor privind raporturile de muncă.

(Citește și: ”DOCUMENT / Reformă majoră la Evidența angajaților: Revisal se transformă în REGES-ONLINE, angajatorii au 6 luni pentru a face tranziția”)

***


Confederația Concordia solicită digitalizarea extinsă a relațiilor de muncă: de la REVISAL, la concedii și fișe de post

Nou record al numărului de salariați – 5,746 mil., în 2024. Județele cu cele mai multe contracte noi

Populația subocupată și forța de muncă potențială, în scădere, în 2023; România are în continuare a 3-a cea mai mică rată a ocupării

Creștere a ocupării la categoria de vârstă 55-64 de ani. La tineri, cea mai mare scădere. Avem cea mai mică rată a job-urilor vacante din UE

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

