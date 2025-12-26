Kommersant: Putin, deschis la un schimb de teritorii cu Ucraina, dar vrea controlul total în Donbas. Ce a propus Zelenski

Președintele Rusiei Vladimir Putin le-ar fi transmis celor mai importanți oameni de afaceri din Rusia că ar putea fi deschis la un schimb de teritorii cu Ucraina, schimb ce ar viza și teritoriile aflate sub controlul forțelor ruse, însă dorește controlul asupra întregului Donbas, a relatat ziarul rusesc Kommersant, preluat de Reuters.

Andrei Kolesnikov, corespondentul de la Kremlin al Kommersant — unul dintre cele mai importante cotidiene din Rusia — a scris că Putin le-a prezentat oamenilor de afaceri detaliile planului în cadrul unei reuniuni târzii la Kremlin, pe 24 decembrie.

„Vladimir Putin a afirmat că partea rusă este în continuare pregătită să facă concesiile pe care le-a formulat la Anchorage. Cu alte cuvinte, că «Donbasul este al nostru»”, a relatat Kommersant.

Detaliile complete ale propunerilor americane nu au fost făcute publice, deși oficialii ruși au făcut referire în repetate rânduri la „înțelegeri” nespecificate la care ar fi ajuns Putin și Trump în cadrul unui summit desfășurat la Anchorage, Alaska, în august.

În esență, Putin dorește controlul asupra întregului Donbas, însă în afara acestei regiuni „nu este exclus un schimb parțial de teritorii din partea rusă”, a scris Kolesnikov în Kommersant.

Propunerile Ucrainei

Pe 24 decembrie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este gata să-și retragă trupele din zonele din estul regiunii Donețk care se află încă sub controlul Kievului și să transforme aceste teritorii într-o zonă demilitarizată, ca parte a unui posibil acord de pace cu Moscova.

A fost cea mai importantă concesie ucraineană în ceea ce privește disputele teritoriale, care au blocat în repetate rânduri negocierile de pace.

Potrivit propunerilor, Rusia trebuie să-și retragă trupele din zonele ocupate din regiunile Dnipropetrovsk, Mikolaiv, Sumî și Harkov pentru ca acordul să intre în vigoare. În privința celorlalte zone, planul propune ca linia de demarcație să fie linia pozițiilor militare la data semnării acordului.

Vineri, președintele ucrainean a anunțat că se va întâlni în curând cu președintele SUA, Donald Trump. ”Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel – cu președintele Trump – în viitorul apropiat”, a anunţat Zelenski pe platforma X. Reuters arată că președintele SUA s-a angajat să pună capăt războiului, iar emisarul său Steve Witkoff și ginerele său, Jared Kushner, au purtat negocieri cu Rusia, Ucraina și puterile europene.

Rusia cere tot Donbasul

Rusia controlează întreaga Crimee, pe care a anexat-o în 2014, aproximativ 90% din Donbas, 75% din regiunile Zaporojie și Herson, precum și porțiuni din regiunile Harkiv, Sumî, Nikolaev și Dnipropetrovsk, potrivit estimărilor rusești.

Putin a declarat pe 19 decembrie că, în opinia sa, un acord de pace ar trebui să se bazeze pe principiile condițiilor pe care le-a formulat în 2024: retragerea Ucrainei din întreg Donbasul, precum și din regiunile Zaporojie și Herson, și renunțarea oficială a Kievului la obiectivul de aderare la NATO.

Potrivit Kommersant, Putin a abordat în cadrul întâlnirii cu oamenii de afaceri ruși și subiectul centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare instalație nucleară din Europa.

Putin a spus, conform Kommersant, că este discutată o posibilă administrare comună ruso-americană a centralei.

Ucraina se opune controlului rus asupra centralei. Kievul a propus anterior ca centrala să fie gestionată de o întreprindere comună formată din SUA și Ucraina, în care 50% din energia electrică generată va fi destinată teritoriilor controlate de Ucraina, iar SUA va determina distribuția celorlalte 50%.

De asemenea, Putin a afirmat că Statele Unite și-au exprimat interesul pentru activități de minare de criptomonede în apropierea centralei și că aceasta ar trebui să fie utilizată parțial pentru alimentarea Ucrainei cu energie, a mai relatat Kommersant.

Reacția lui Putin vine după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit pe 24 decembrie detaliile unui plan de pace în 20 de puncte negociat împreună cu oficialii din SUA. Zelenski a afirmat însă că Ucraina și Statele Unite nu au ajuns la un acord final în privința a două puncte majore – controlul teritoriilor disputate și controlul centralei nucleare de la Zaporojie.

