Schema de plafonare a energiei a costat în total 30 mld. lei. Au rămas datorii de 6 mld. lei către furnizori

Mecanismul de plafonare a preţurilor la energie electrică și gaze naturale pentru consumatorul final şi de compensare cu bani publici a costat România 30 de miliarde de lei, iar datoriile din acest moment către furnizori .se ridică la șase miliarde de le, a declarat vineri ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

”În total, s-a cheltuit o sumă de 30 de miliarde de lei pentru acea schemă de plafonare-compensare. În momentul de faţă mai sunt datorii către operatorii de furnizare a energiei electrice în valoare de aproximativ șase miliarde, atât la Ministerul Muncii, cât şi la Ministerul Energiei. Ministerul Energiei venea cu plata diferenţei pentru agenţii economici, iar Ministerul Muncii pentru persoanele fizice”, a explicat ministrul Energiei, vineri seară, la Digi 24, citat de News.ro.

Întrebat dacă ministerul dispune de fondurile pentru plata acestor facturi compensatorii, Bogdan Ivan a explicat că există, în buget, sume pentru plata parţială. ”Ceea ce este foarte important este legat de faptul că o astfel de schemă nu se poate duce la infinit, este una incorectă”, a adăugat ministrul.

Schema de plafonare a preţului la gaze, valabilă până la sfârșitul lui martie 2026

Schema de plafonare pentru preţul la gazele naturale rămâne în vigoare până la finalul sezonului rece 2025-2026, în pofida riscului ca autorităţile de la Bruxelles să declanşeze procedura de infringement.

Ministrul a explicat şi de ce preţul plafonat poate fi, în unele cazuri, mai mare decât cel de pe piaţă.

”În ciuda reclamaţiilor de potenţial infringement din partea Comisiei Europene, am decis să asumăm până în 31 martie 2026, adică până la sfârşitul sezonului rece, schema de plafonare a preţului la gaze”, a afirmat Bogdan Ivan, vineri seară, la Digi 24.

