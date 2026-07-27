Schema de ajutor de stat de 150 mil. € pentru baterii de stocare a intrat în vigoare – Finanțări nerambursabile de până la 15 mil. € pentru o companie. Condițiile

Schema de ajutor de stat în valoare de 150 de milioane de euro (aprox. 765 mil. lei) pentru dezvoltarea instalațiilor autonome de stocare a energiei electrice în baterii a intrat în vigoare, după publicarea în Monitorul Oficial. Finanțarea provine din Fondul pentru modernizare, iar Ministerul Energiei estimează că aproximativ zece companii vor beneficia de sprijin.

Schema se aplică până la 31 decembrie 2030, în vreme ce bugetul este acordat integral sub formă de fonduri nerambursabile. În cazul în care banii nu vor fi consumați la prima licitație, Ministerul Energiei va organiza noi proceduri competitive pentru distribuirea sumelor rămase.

Cine poate solicita finanțarea – ajutorul cumulat nu poate depăși 15 mil. € pentru fiecare companie

Schema este deschisă tuturor categoriilor de companii: microîntreprinderi, IMM-uri, companii mari și întreprinderi nou-înființate. Sunt eligibile și societățile constituite în alte state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să fie înregistrate la Registrul Comerțului din România până la semnarea contractului de finanțare.

Proiectele trebuie depuse individual, parteneriatele nefiind eligibile. O companie poate depune unul sau mai multe proiecte, dar ajutorul cumulat nu poate depăși 15 milioane de euro pentru fiecare întreprindere.

Companiile trebuie să aibă în obiectul de activitate producerea și comercializarea energiei electrice, să nu fie în insolvență sau dificultate și să demonstreze că au capacitatea financiară necesară pentru implementarea investiției.

Ce proiecte sunt eligibile

Finanțarea se acordă exclusiv pentru construirea unor instalații noi, autonome, de stocare în baterii, amplasate pe teritoriul României și conectate la rețelele de transport sau distribuție.

Fiecare proiect trebuie să prevadă:

o putere instalată de minimum 1 MW;

o capacitate care să permită încărcarea sau descărcarea la puterea instalată timp de cel puțin două ore;

un ajutor solicitat de maximum 69.000 de euro pentru fiecare MWh de capacitate instalată.

Avizul tehnic de racordare nu trebuie depus odată cu cererea de finanțare, dar devine obligatoriu înaintea primei cereri de plată, conform ordinului Ministerului Energiei, publicat în Monitorul Oficial.

Nu sunt eligibile proiectele care combină producția de energie regenerabilă cu stocarea, înlocuirea unor instalații existente, proiectele depuse în parteneriat sau bateriile care folosesc tehnologii pe bază de plumb, nichel-cadmiu ori nichel-metal-hidrură.

Cum se acordă banii

Ajutorul este acordat prin rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate. Finanțarea poate acoperi până la 100% din costurile eligibile ale investiției, dar nu poate depăși nici plafonul de 15 milioane de euro pentru o companie, nici limita de 69.000 de euro/MWh.

Eventualele costuri care depășesc ajutorul acordat trebuie acoperite de beneficiar din fonduri proprii, profit reinvestit, împrumuturi sau credite bancare. Costurile de operare nu sunt eligibile.

Selecția va avea loc printr-o procedură de ofertare concurențială. Principalul criteriu este valoarea ajutorului solicitat pentru fiecare MWh de capacitate de stocare: proiectul care cere cea mai redusă subvenție va primi 100 de puncte, iar cel care solicită cea mai mare sumă va primi zero puncte. Celelalte proiecte vor fi punctate proporțional și clasificate în ordine descrescătoare.

Ministerul Energiei trebuie să publice criteriile de selecție, în principiu, cu cel puțin șase săptămâni înainte de termenul-limită. Cererile și documentele vor fi încărcate în platforma MySMIS 2021.

De ce este importantă schema

Proiectele finanțate ar trebui să adauge o capacitate totală de stocare de minimum 2.174 MWh. Schema contribuie astfel la obiectivul României de a ajunge la 1.200 MW sau 2.400 MWh de capacități de stocare până în 2030 și la 2.000 MW până în 2035.

Potrivit ordinului, bateriile autonome vor putea absorbi energia atunci când producția este mare și cererea redusă și o vor putea injecta în rețea în perioadele de consum ridicat. Efectele urmărite sunt reducerea variațiilor de preț, echilibrarea sistemului, diminuarea congestiilor din rețele și integrarea unei cantități mai mari de energie solară și eoliană.

Stocarea ar urma să reducă și necesitatea pornirii centralelor pe combustibili fosili în orele de vârf, să limiteze riscul întreruperilor și să crească siguranța aprovizionării cu energie.

Investițiile trebuie finalizate și puse în funcțiune în cel mult 48 de luni de la acordarea ajutorului. Depășirea termenului atrage penalități de 0,01% pe zi, la care se adaugă dobânda raportată la rata de politică monetară a BNR.

***