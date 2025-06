Schemă de ajutor de stat pentru firmele afectate de distrugerea Salinei Praid – aprobată de guvern. Ce prevede

Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a anunțat luni după ședința extraordinară a Guvernului dedicată analizei situației în care se află Salina Praid, că au fost aprobate credite bugetare de 300 mil. lei pentru sprijin imediat acordat Salrom, companiilor din subteran care au avut activități turistice și de tratament în Salina Praid.

„Niciodată Salina de la Praid nu a fost inundată, până acum şi nu a fost oprită activitatea de exploatare, fără a şti când se va redeschide. Astăzi am aprobat credite bugetare de 300 de milioane de lei pentru a interveni imediat în sprijinul Salrom, a companiilor din subteran care au avut activităţi turistice şi de tratament prestate ca servicii în partea de sanatoriu a salinei. De asemenea am aprobat şi o schemă de ajutor de stat pentru companiile au sediu social sau punct de lucru în Praid, în domeniul turistic şi al alimentaţiei publice”, a spus ministrul.

Tanczos Barna a precizat că suma de 300 de milioane de lei este o sumă globală. „În viitor, putem să venim şi cu alte sume în funcţie de evaluările care au loc astăzi, mâine, zilele acestea, evaluări de impact la nivelul oraşului Praid. Cele 100 de milioane de lei credite bugetare înseamnă, practic, ajutorul imediat, care poate fi disponibilizat în orice moment pentru compania Salrom şi companiile care au avut de suferit în urma acestui dezastru în oraşul Praid”, a mai spus Tanczos Barna.

Despăgubiri pentru firmele afectate de distrugerea salinei

Ministrul Economiei, Bogdan Ivan a spus la rândul lui că este vorba despre două scheme de ajutor de stat, una care are drept scop direct repararea daunelor cauzate de inundaţii, pentru administratorul acestei saline şi anume Salrom, plus pentru toate companiile care au desfăşurat activitatea economică în subsol şi care automat îşi văd activitatea economică distrusă, pe de o parte, şi pe de altă parte pentru circa 200 de companii care depindeau din punct de vedere al atracţiei turistice de salina Praid agenţi economici din industria ospitalităţii, unităţi de cazare, restaurante, wellness şi aşa mai departe, şi care, evident, au în anul 2025, pe perioada de vară, un sezon compromis.

„Din punct de vedere practic, în cazul celor peste 200 de companii, începând de ieri, este prezent la faţa locului un coleg secretar de stat care manageriază la Minister segmentul de turism, are întâlniri împreună cu reprezentanţii administraţiei publice şi locale, cu fiecare din aceste companii. În momentul de faţă se fac analize a bazelor de date, pentru instituirea acestui mecanism de finanţare care nu poate să depăşească 300 de mii de euro pe companie, pentru a cărui operaţionalizare acum se lucrează la nivelul Ministerului Economiei, Ministerului de Finanţe, Consiliului Concurenţei, pentru a pregăti în cel mai scurt timp ordinul de ministru, prin care lansăm această schemă şi care va veni ca o despăgubire pentru fiecare companie, proporțională cu cifra de afaceri raportată pe anul 2024”, a explicat Ivan.

300 milioane lei de la Fondul de rezervă al Guvernului

„De asemenea, am aprobat și o schemă de ajutor de stat pentru companiile care au sediul social sau punct de lucru în Praid, în domeniul turistic și al alimentației publice. Suma de 300 de milioane de lei este o sumă globală. În această limită, în viitor, putem să venim și cu alte sume în funcție de evaluările care au loc astăzi, mâine, zilele acestea, evaluările de impact la nivelul orașului Praid’, a precizat Barna.

Șeful de la Finanțe a explicat că bugetul general pentru salvarea Salinei Praid este de 300 milioane de lei, suma fiind rezervată de la bugetul național, iar 100 de milioane de lei din total se vor acorda imediat ce schema de ajutor de stat va fi aprobată prin ordin de ministru.

„Deci, avem un buget general de 300 de milioane de lei pentru această situație de urgență, credite de angajament, adică o rezervare unor sume de la bugetul național pentru acest scop, din care 100 de milioane de lei se livrează imediat ce avem schema de ajutor de stat aprobată prin ordin de ministru. Acolo o să avem deja lista companiilor, o să avem condițiile exacte. A venit și sprijinul de la ANAF pentru a identifica companiile cu punct de lucru, cu sediu social, iar cele două ministere, Finanțele și Economiei, lucrează împreună pentru a finaliza în cel mai scurt timp posibil, în câteva zile, ordinul de ministru. După aceea, se vor aloca banii din contul Ministerului Economiei către companiile locale și către Salrom”, a spus ministrul Finanțelor.

În ceea ce privește ajutorul pentru gospodăriile afectate de inundații, Tanczos Barna a spus că acesta se va discuta separat în Comitetul Județean de Situații de Urgență Covasna.

„Compensațiile în cazul gospodăriilor afectate în județul Covasna, despăgubirile, se discută separat de Comitetul Județean de Situații de Urgență de acolo, din Covasna. Acolo vom veni probabil săptămâna aceasta cu o altă Hotărâre de Guvern, pentru că astăzi am vorbit strict de Praid. La Praid nu sunt gospodării afectate în momentul de față. Companiile afectate sunt, practic, Salrom și companiile care sunt în subteran, cu activitatea distrusă din cauza inundațiilor. Gospodării n-au fost încă afectate, persoane fizice n-au fost afectate. Ne concentrăm acum pe partea de ajutor de stat și de despăgubire pe partea economică”, a transmis el.

Referitor la sprijinul pe care România l-ar putea avea din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE), ministrul a arătat că s-a demarat deja procedura pentru a se trage sume de acolo.

„S-a demarat procedura deja, s-a luat hotărârea în CNSU pentru a activa această posibilitate. Vom trage sume de acolo, din acest fond care este la dispoziția Comisiei Europene și fondul respectiv va fi folosit exact pentru această schemă de ajutor de stat. Nu am stabilit încă (sumele – n. r.) pentru că nu avem exact necesarul de bani pentru companiile mici și pentru Salrom. Lucrurile sunt în evoluție. Ce am făcut astăzi, am disponibilizat de la rezerva Guvernului, din Fondul de rezervă, am disponibilizat 100 de milioane de lei cu efect imediat și în momentul în care avem lista finală, suma finală, impactul financiar finalizat, atunci vom folosi și banii de acolo”, a subliniat Barna.

45 de gospodării au fost evacuate

Departamentul pentru Situații de Urgență a informat duminică despre faptul că, în urma evaluării tehnice realizate de experți, s-au constatat deteriorări semnificative cauzate de inundațiile recente care au afectat Salina Praid și există un pericol de prăbușire a planșeului vechii mine. Ulterior, s-a luat decizia evacuării preventive a 45 de case.

Luni a fost realizat un sistem de apărare împotriva apei, format din 500 de metri liniari de panouri şi aproximativ 14.000 de saci cu nisip, anunță Ministerul Afacerilor Interne, într-un comunicat.

„Populația din zona de risc potențial a fost evacuată. Menționăm că se va face o scanare cu aparatură performantă în următoarele ore, iar salvatorii minieri ai Salinei Praid sunt la fața locului (…) Este în curs realizarea și interpretarea măsurătorilor de către ANCPI”, informează MAI, într-un comunicat.

În cursul zilei de astăzi, specialiștii în domeniu vor propune o soluție temporară prin care apa să nu se mai infiltreze în galeria subterană, precizează autoritățile.

„Deși drumul public care trece prin zonă nu prezintă niciun risc iminent, s-a dispus măsura preventivă de restricționare a accesului, fiind prezente în zonă echipaje mixte de poliție și jandarmi. Legat de surpările reactivate în zona minei Telegdy s-a dispus nivelarea suprafeței în vederea monitorizării eventualelor modificări morfologice”, menționează MAI.

Schema de sprijin aprobată luni

Pentru sprijinirea zonei Praid, Guvernul a stabilit măsuri de care vor putea beneficia agenții economici din industria extractivă, prelucrătoare și din turism și alimentație, afectați de inundațiile înregistrate în ultimele zile în localitatea Praid, precum și alocarea, în acest sens, a sumei de 300 milioane lei sub formă de ajutor de stat, respectiv ajutor de minimis.

Astfel, societățile din industria extractivă și prelucrătoare vor avea acces la o schema de ajutor de stat de 200 milioane lei, cu respectarea următoarelor condiții:

Sunt situate pe raza unității administrativ-teritoriale Praid;

Dispun de un raport de evaluare a pagubelor, realizat de un evaluator autorizat ANEVAR;

Înregistrează profit operațional din activitatea curentă;

Dețin dreptul de proprietate, administrare sau folosință asupra activelor afectate;

Valoarea ajutoarelor și a plăților în baza polițelor de asigurare nu depășește 100% din costurile eligibile (dacă asigurările acoperă integral aceste costuri, nu se acordă ajutor de stat suplimentar).

De asemenea, se alocă suma de 100 milioane lei sub formă de ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor locale din domeniul turismului (inclusiv turism general, alimentație publică și turism balnear), cu respectarea următoarelor condiții:

Să fie întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), care nu se află în proceduri de concordat, insolvență sau faliment;

Să nu fi depășit plafonul de ajutor de minimis stabilit la nivel european – respectiv 300.000 euro în ultimii 3 ani fiscali.

De această schema vor putea beneficia un număr de maximum 200 de întreprinderi din localitatea Praid.

Ajutorul se acordă până la data de 31 decembrie 2025, iar plata ajutorului se va realiza până cel târziu la 31 decembrie 2026.

Resursele financiare necesare pentru implementarea acestor scheme se alocă din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin suplimentarea bugetului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, pentru anul 2025.

