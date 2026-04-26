Scenariu pe Wall Street: Acțiunile ar putea înregistra un raliu speculativ de tip „vârf exploziv”, care s-ar putea încheia cu o prăbușire devastatoare

Pe Wall Street se conturează un scenariu pe care unii investitori îl consideră tot mai probabil: actualul raliu al pieței bursiere, care a readus indicii la maxime istorice, ar putea avea încă o ultimă etapă de creștere înainte de o posibilă corecție semnificativă, potrivit Business Insider.

În ultimele săptămâni, discuțiile privind un posibil „vârf exploziv” („blow-off top”) s-au intensificat, pe fondul revenirii rapide a piețelor, în contextul în care conflictul dintre Iran și SUA rămâne, tehnic, în desfășurare. Indicele S&P 500, care a scăzut cu aproximativ 7% de la începutul războiului până la finalul lunii martie, a recuperat ulterior aproximativ 12% față de minimul recent și se află în prezent la maxime istorice.

Evoluția piețelor a fost susținută în principal de așteptările privind o detensionare a conflictului, în special după extinderea armistițiului dintre SUA și Iran. Cu toate acestea, mai mulți analiști atrag atenția asupra riscului ca actuala creștere să fie urmată de o corecție.

S&P 500 ar putea urca până la 8.000 de puncte înainte de o eventuală scădere abruptă

Mark Spitznagel, director de investiții la Universa Investments, a afirmat că își menține și își consolidează viziunea potrivit căreia piața se află într-o fază de raliu de tip „blow-off top” în contextul războiului din Iran. În opinia sa, S&P 500 ar putea urca până la 8.000 de puncte înainte de o eventuală scădere abruptă.

Spitznagel, care anticipează de mai mulți ani atât o creștere accentuată, cât și o corecție semnificativă a pieței, a declarat anterior pentru Business Insider, în februarie, că se așteaptă la un declin comparabil cu prăbușirea bursieră din 1929.

„Dacă cineva este bullish astăzi și nu era în urmă cu trei ani, ar trebui să își reanalizeze serios abordarea investițională”, a declarat acesta pentru Business Insider.

David Rosenberg, economist și fondator al Rosenberg Research, estimează de asemenea posibilitatea unei creșteri accelerate, determinată de teama investitorilor de a pierde oportunitatea (FOMO), urmată de o corecție mai amplă. El a făcut referire la reacțiile pieței din perioada post-Liberation Day, când acțiunile au crescut după atenuarea poziției președintelui Donald Trump privind tarifele globale.

„Poate continua acest raliu? Cu siguranță. Dar poate continua într-un mod care să lase piața din ce în ce mai expusă dezamăgirii și unei noi scăderi? De asemenea, este probabil”, a scris Rosenberg într-o notă adresată clienților miercuri, menționând revenirea rapidă a evaluărilor în pofida unui context de risc „nesigur”. „În acest sens, revenirea recentă pare mai puțin începutul unei noi etape de creștere și mai degrabă o mișcare de tip FOMO, care ar putea fi urmată din nou de o fază mai plată, corectivă, similară celei din finalul lui 2025, dacă nu apare un catalizator politic semnificativ”, a adăugat acesta.

Mișcarea recentă puternică ar putea să necesite o consolidare în mai

Goldman Sachs a semnalat, la rândul său, riscul unei corecții, în ciuda evoluției pozitive recente a activelor de risc. Banca își menține ținta de 7.600 de puncte pentru S&P 500 la final de an, însă consideră că riscul unei noi scăderi rămâne „ridicat” după raliul de revenire, potrivit unei note recente a analiștilor.

Mark Newton, șeful strategiei tehnice la Fundstrat Research, estimează că piețele ar putea intra într-o fază de consolidare în perioada următoare.

„Pe scurt, mă aștept ca mișcarea recentă puternică să necesite o consolidare în mai. Totuși, în acest moment, este prudent să urmărim semnele de deteriorare a trendului înainte de a încerca să vindem acest raliu”, a transmis acesta.

Kevin Dempter, analist tehnic și director la Renaissance Macro Research, a afirmat că piața indică semnele unei noi faze de impuls pozitiv, menționând creșterea procentului de acțiuni aflate pe trend ascendent pe perioade de 10 zile.

Totodată, acesta a precizat că poziționarea în S&P 500 pare să se afle în zona „extremelor optimiste”.

„Deși perspectiva încă favorizează momentum-ul, am caracteriza această etapă ca fiind una târzie, care vine cu un risc crescut de vârf speculativ de tip ‘blow-off top’, posibil asemănător cu anul 1999”, a declarat el.

