Scenariile Atlantic Council privind Soarta Groenlandei – De la poziția maximală a Administrației Trump la o înțelegere cu NATO pentru consolidarea securității în zona Arctică

Chiar dacă falia transatlantică privind Groenlanda s-a adâncit în ultimele zile, este încă posibil să se ajungă la un compromis care să consolideze securitatea Arcticii, fără a afecta relația SUA cu marile puteri europene din NATO, potrivit unei analize Atlantic Council.

Statele Unite au interese de securitate legitime și de lungă durată în Groenlanda. Din acest motiv, Washingtonul a încercat de mai multe ori, încă de la mijlocul secolului al XIX-lea, să o achiziționeze. După al Doilea Război Mondial, Statele Unite și-au protejat interesele de securitate prin Acordul de apărare a Groenlandei din 1951, care acordă Washingtonului drepturi extinse de staționare militară pe insulă și nu pune în discuție suveranitatea Danemarcei sau statutul Groenlandei.

Ca de obicei, administrația Trump pornește acum de la o poziție maximală și pare să dorească cu adevărat să planteze steagul american în Groenlanda, într-un stil expansionist al secolului al XIX-lea. Totuși, președintele SUA mai făcut, uneori, concesii la masa negocierilor, mai ales când s-a confruntat cu contrapresiuni, se arată în analiza semnată de reputatul diplomat Daniel Fried.

Potrivit acestuia, există trei inițiative pentru a evita un conflict catastrofal pentru cea mai mare insulă din lume.

Una dintre ele este diplomatică: prin intermediul grupului de lucru la nivel înalt convenit la reuniunea din 14 ianuarie de la Washington între oficialii americani, danezi și groenlandezi. A doua include eforturile Congresului de a bloca o invazie directă a Groenlandei de către SUA. A treia este descurajarea: o creștere a prezenței militare și a exercițiilor militare ale Danemarcei și ale statelor membre NATO în Groenlanda și în jurul acesteia.

Reuniunea din 14 ianuarie dintre oficialii din SUA și cei din Danemarca și Groenlanda și-a atins obiectivele. Părțile au convenit să continue discuțiile și au anunțat crearea unui important grup de lucru. Scopul acestui grup este de a stabili dacă interesele SUA în Groenlanda pot fi conciliate cu limitele impuse de Danemarca, inclusiv integritatea Regatului Danemarcei.

Grupul de lucru ar putea, de asemenea, să abordeze o situație de urgență într-un mod util. Unii groenlandezi au militat pentru independență. O Groenlandă independentă nu ar fi în măsură să-și asigure propria securitate, iar grupul de lucru ar putea soluționa această problemă.

Administrația Trump ar putea insista ca o Groenlandă independentă să se alăture Statelor Unite, de exemplu, într-un acord de asociere liberă similar cu acordurile SUA cu unele dintre statele insulare mai mici din Pacific. Dar o alternativă mai puțin tensionată ar putea fi aceea de a accepta aplicarea Acordului de apărare a Groenlandei unei Groenlande independente, dacă acest lucru s-ar întâmpla, și de a aduce o Groenlandă independentă în NATO.

Ca membru NATO, o Groenlandă independentă s-ar afla într-o poziție similară cu cea a Islandei, care nu are o armată proprie, dar a cărei securitate este asigurată de Alianță. Islanda găzduiește o bază aeriană care reprezintă un atu important pentru proiecția forței militare americane.

Contrapresiuni din partea Congresului și a Europei

În Congres, au fost introduse proiecte de lege bipartizane atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat, care ar interzice utilizarea fondurilor alocate pentru orice acțiune militară împotriva unui aliat NATO, inclusiv împotriva forțelor daneze și europene care apără Groenlanda.

Nu este clar dacă aceste proiecte de lege vor obține o majoritate care să poată trece peste veto, dar sprijinul public al americanilor pentru anexarea Groenlandei este scăzut – 17% susțin anexarea și doar 4% susțin utilizarea forței în acest scop.

Și Europa acționează. În zilele care au urmat intensificării retoricii administrației Trump cu privire la Groenlanda, Danemarca a anunțat planuri de intensificare a exercițiilor militare și a prezenței sale militare în Groenlanda. Mai mulți membri europeni ai NATO – Germania, Suedia, Franța, Norvegia, Țările de Jos, Finlanda și Regatul Unit – au anunțat planuri de trimitere a unor contingente militare mici în Groenlanda, unele dintre acestea ajungând deja la destinație.

Răspunsul lui Trump a fost să acuze aceste țări că joacă un „joc foarte periculos” și să le amenințe pe toate cu creșteri tarifare de 10% începând cu 1 februarie și de 25% până în iunie.

Prezența militară daneză în Groenlanda, completată de contingente europene modeste, este puțin probabil să reziste unui atac hotărât al SUA. Dar ar putea reuși să complice planurile SUA, eliminând efectiv din calcul o ocupație militară fără riscuri și cu costuri reduse a capitalei Groenlandei, Nuuk. În mod înțelept, danezii și alți europeni au vorbit în termeni generali despre consolidarea securității arctice și nu despre amenințarea din partea Statelor Unite.

O oportunitate pentru a evita anexarea

Cu contrapresiunea din partea Congresului și a aliaților europeni, administrația Trump ar putea vedea o oportunitate reală de a face o înțelegere bună, fără a continua pe calea riscantă a anexării forțate, apreciază Daniel Fried.

Trump și administrația sa sunt capabili să-și redefinească rapid obiectivele și, astfel, să obțină rezultate reale și pozitive.

Confruntată cu cheltuieli de apărare inadecvate din partea aliaților NATO, administrația Trump a exercitat, în vară, presiuni puternice, părând chiar să amenințe cu ieșirea din NATO. Acest efort a dus la realizarea a ceea ce președinții SUA au căutat timp de decenii: angajamente ale aliaților la summitul NATO din 2025 de la Haga de a crește cheltuielile de apărare la 5% din produsul intern brut pentru apărare și infrastructura legată de apărare.

Trump ar putea afirma, în mod justificat, că stilul său neortodox și uneori conflictual a realizat ceva ce predecesorilor săi, începând cu președintele Dwight Eisenhower, nu le-a reușit.

Așa s-ar putea întâmpla și cu Groenlanda. Dacă membrii europeni ai NATO și Canada ar fi de acord să contribuie cu mai multe forțe la securitatea Arcticii, administrația Trump ar putea afirma că tactica sa de presiune a funcționat. Astfel, liderul de la Casa Albă Trump ar revendica o nouă victorie și ar putea pretinde retroactiv că amenințările sale inițiale au fost justificate.

În schimb, dobândirea Groenlandei de către Statele Unite prin amenințări sau război prezintă prea multe riscuri și costuri. SUA și alianțele lumii libere pe care le-a construit probabil nu ar putea să își revină după ce Statele Unite ar lansa un război de agresiune pentru a cuceri Groenlanda.

