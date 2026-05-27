Scăderi de 2 cifre la serviciile prestate populației – Românii taie de la coafură și restaurante, dar pun la servicii turistice. Externe

Creșterea costului vieții și scăderea încrederii consumatorilor se vede în tendința de renunțare la cheltuielile considerate neesențiale. Conform datelor publicate miercuri de INS, în primul trimestru din acest an, activitatea de servicii de piață prestate populației au scăzut cu 10% (serie brută), comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Pe lângă consumul de bunuri, alimentare și nealimentare, populația face economie și la oferta de servicii de piață veniturile fiind puternic erodate de inflație.

Cea mai mare scădere a cifrei de afaceri s-a consemnat în primul trimestru la serviciile de coafură și cosmetice, cu aproape o cincime (-18,4%) și jocuri de noroc și activități recreative (-14,1%).

Ieșirile în oraș, la restaurant sau escapadele de weekend s-au rărit și ele, încasările hotelurilor și restaurantelor scăzând cu -13,3% în T1/2026. Reduceri -sau înregsitrat și la curațarea articolelor textile sau de blană (-8%).

Singura creștere s-a înregsitrat la serviciile oferite de agențiile turistice și tur-operatori care au crescut cu 15,1%.

Martie – a 8-a lună de scădere a serviciilor prestate populației

În termeni anuali, luna martie a consemnat a 8-a scădere consecutivă a activității din cadrul serviciilor prestate populației, urmare a scăderii puterii de cumpărare a gospodăriilor.

În martie, comparativ cu februarie, serviciile prestate populației s-au redus cu 7,3%, cea mai mare scădere fiind în domeniul HoReCa, cu o reducere de 12,3% (serie ajustată sezonier).

***