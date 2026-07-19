Scăderea industriei din luna mai poate duce la al treilea an consecutiv de contracție

Producția industrială a scăzut în luna mai cu -2,8% față de aprilie și cu -5,3% față de aceeași lună din 2025, accelerând contracția -3% (an/an) de luna anterioară. Aceasta este sub așteptărilor BCR Bank, de -0,7% față de aprilie și -3,4% (an/an) și a fost provocată de contracția celor componente principale a indicatorului, a scris într-o notă analistul BCR Vlad Ioniță.

Rezultatele comunicate de INS pentru primele cinci luni ale anului indică o posibilă încheiere de an cu producia industrială tot în teritoriul negativ. Totuși, o redresare în al doilea semestru ar putea îmbunătății media pe întregul an. Războiul și blocajul din strâmtoarea Ormuz tensionează piețele energetice, ridicând costurile de producție pentru industriile consumatoare de energie.

O soluționare a conflictului din Golf ar oferi o gură de oxigen pentru producția industrială autohtonă. În același timp programele de investiții semnificative în înarmarea UE, cumulate cu subvențiile generoase din Germania pentru infrastructură apărare, sunt așteptate să susțină producția industrială europeană, însă redresarea va fi inegală.

Cel mai mult a scăzut producția industriei prelucrătoare, cu -2,4% față de aprilie și -5,5% față de mai 2025. Indistria extractivă s-a contractat cu -1,1% față de aprilie și cu -4,8% (an/an) iar industria energetică a scăzut cu 3,2% atât lunar, cât și anual.

BCR România Manufacturing PMI a urcat până la 48,8 în iunie de la 48,3 în mai, înregistrând o a patra lună consecutivă de îmbunătățire față de cel mai scăzut nivel înregistrat în februarie și cea mai ridicată valoare din acest an. Indicele a rămas în teritoriu de contracție în ultimii doi ani.

Drumul către stabilizare în industria prelucrătoare din România s-ar putea confrunta, încă o dată, cu probleme externe, deoarece PMI-ul industrial din zona euro sugerează o rată mai lentă de expansiune.

O deteriorare a cererii externe este probabil să diminueze speranțele de redresare pentru industria prelucrătoare autohtonă, care este profund integrat în lanțurile de aprovizionare europene, deși recenta scădere a prețurilor petrolului nu se reflectă încă pe deplin în indicatorii de încredere.

Cu excepția stocurilor de achiziții, toate componentele PMI au avut o contribuție direcțională pozitivă în iunie. Atât inflația prețurilor de achiziție, cât și cele de la poarta fabricilor s-au accelerat, cu o transmitere mai puternică către clienți.

Combinația de factori și creșterile de prțuri pot conduce spre o perioadă de stagflație în economia românească.

Încrederea în producție a scăzut la -2,9 în iunie, de la -2,7 în mai, reflectând așteptările de producție mai scăzute, dar o evaluare mai puternică a nivelurilor actuale ale comenzilor. Stocurile au crescut pe parcursul lunii.

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