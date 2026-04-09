Scăderea consumului, partea pozitivă: scade și deficitul comercial prin restrângerea importurilor

Deficitul comercial din primele două luni din 2026 a scăzut cu 15,6% (0,9 miliarde euro) față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate joi de INS. Reducerea deficitului s-a datorat scăderii mai accentuate a importurilor cu -5,5%, față de exporturi care s-au redus doar cu -1,7%, comparativ cu primele două luni din 2025.

La importuri, în perioada analizată, scăderile s-au înregistrat la toate categoriile de produse, datorate în principal scăderii consumului și a activității industriale.

În februarie 2026, exporturile au totalizat 7,97 miliarde euro, în timp ce importurile au ajuns la 10,38 miliarde euro, rezultând un deficit lunar de aproximativ 2,4 miliarde euro. Pe ansamblul primelor două luni din an, exporturile au însumat 14,87 miliarde euro, iar importurile 19,63 miliarde euro. Astfel, deficitul comercial s-a situat la 4,76 miliarde euro, în scădere cu 15,6% față de perioada similară din 2025.

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada analizată a fost de 10,82 miliarde de euro la exporturi și de 14,65 miliarde de euro la importuri, reprezentând 72,8% din total exporturi și 74,6% din total importuri.



Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri a fost de 4,05 miliarde de euro la exporturi și de 4,98 miliarde de euro la importuri, reprezentând 27,2% din total exporturi și 25,4% din total importuri.

