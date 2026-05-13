Scăderea consumului, partea plină a paharului: au scăzut importurile, se echilibrează balanța comercială, au crescut exporturile – Deprecierea leului ajută exportatorii

Scăderea consumului privat se reflectă în reducerea deficitului comercial al României. În primul trimestru din 2026, valoarea importurilor s-a redus cu 1,7%, comparativ cu T1/2025, iar exporturile au crescut cu 1,1%, ceea ce a condus la un deficit de 7,7 mld euro, în scădere cu -9,3% față de T1/2025.

Vizibilă e, în primul rând, scăderea importurilor alimentare. În același timp se constată și o creștere a exporturilor de produse agricole, agricultura putând avea în acest an un aport pozitiv la creșterea PIB, mai ales că până în prezent condițiile meteo au fost favorabile principalelor culturi agricole.

Deficitul din comerțul cu produse alimentare, a scăzut în T1/2026 la 1,23 mld. euro, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. De remarcat că exporturile alimentare au crescut cu +5,2% în T1/26, în termeni anuali, ajungând să reprezinte 7,4% din total exporturi.

În perioada analizată, importurile alimentare au scăzut până la 3 mld euro, reprezentând 9,5% din totalul importurilor României.

Ponderea cea mai mare în total exporturi o dețin mașinile și echipamentele pentru transport, cu 46,8% din total exporturi în T1/26 (11,15 mld. euro). Creșterea anuală în T1/26 este de +3% în timp ce importurile au crescut cu +2%, deficitul comercial la acest capitol ajungând la 390 milioane euro. Industria prelucrătoare locală este dependentă de exporturile de autovehicule și piese, subansamble auto, care reprezintă o aproximativ 13% din PIB.

Un leu mai slab sprijină exporturile

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în primul trimestru din 2026 a fost de 17,377 miliarde de euro la expedieri și de 23,643 miliarde de euro la introduceri, reprezentând 73% din total exporturi și 75% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în perioada menționată a fost de 6,436 miliarde de euro la exporturi și de 7,874 miliarde de euro la importuri, reprezentând 27% din total exporturi și 25% din total importuri.

Un sprijin pentru reducerea în continuare a deficitului comercial îl reprezintă devalorizarea monedei naționale provocate de criza politică cu 2,7% până pe 11 mai, comparativ cu media ratei de schimb din T1/2026.

Deprecierea leului în doar câteva zile este mai puternică decât cea din T1/26, față de T1/25, când a fost de 2,3%. Deși deprecierea monedei naționale exercită presiuni inflaționiste, scumpind importurile, în același timp crește competitivitatea mărfurilor exportate de România.

