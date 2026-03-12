Scăderea consumului a scăzut și importurile cu 7,7% – reducere abruptă a deficitului comercial

Deficitul balanței comerciale în luna ianuarie a scăzut cu 15,5%, (425 mil euro) la 2,3 mld. euro față de cel din prima lună a anului trecut. Diminuarea deficitului nu s-a datorat majorării valorii exporturilor de bunuri, care a scăzut de fapt în ianuarie cu -4,7% (an/an), ci a scăderii mai accelerate a importurilor cu -7,7%. Principala cauză a scăderii importurilor este prăbușirea consumului populației, care în cea mai mare parte este asigurat din importuri.

Cele mai mari ponderi în structura exporturilor și importurilor sunt deținute de următoarele grupe de produse:

Mașini și echipamente de transport (45,3% la export și 35,5% la import)

Alte produse manufacturate (27,8% la export şi 27,9% la import).

În categoria alte produse manufacturate sunt cuprinse mărfuri manufacturate, clasificate în principal după materia primă (fier, oţel, cauciuc, metal, etc.) şi articole manufacturate diverse (îmbrăcăminte şi accesorii, încălţăminte, etc.).

Se constată o scădere semnificativă în ianuarie a importurilor de alimente (-16,3%) comparativ cu aceeași lună a anului trecut, în timp ce exporturile de alimente s-au redus doar cu -2,1%. Deficitul a scăzut astfel la 293 milioane euro, iar ponderea alimentelor în total importuri a ajuns la 8,4%.

Un sector critic este industria chimică, unde în ianuarie am importat produse chimice de peste 1,4 miliarde euro și am exportat de doar 422 milioane euro, rezultând un deficit lunar de aproape 1 mld euro.

Îngrijorătoare sunt exporturile din categoria mașini și utilaje de transport care cuprinde industria auto bine dezvoltată în România și reprezentând aproape jumătate din exporturi. În luna ianuarie, exporturile au scăzut cu 2,9%, în timp ce importurile s-au diminuat cu 3,9%. Deficitul la mașini și echipamente de transport deficitul comercial a ajuns în ianuarie la 151,6 mil. euro.

Din punct de vedere al destinației exporturilor și proveniența importurilor România rămâne puternic dependentă de Uniunea Europeană, trei sferturi din schimburile comerciale efectuându-se cu state din UE. În ianuarie 2026, 73% din exporturile României au mers către țările UE iar 72% din importuri au venit din UE, ceea ce arată cât de puternic este integrată economia României în piața europeană.

