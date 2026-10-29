Scădere cu 9,7% a vânzărilor Dacia în primele 9 luni, comparativ cu 9 luni din 2025 – Sandero rămâne cea mai vândută mașină de pe piața europeană

În primele nouă luni ale anului 2026, Dacia a vândut 471.007 de vehicule la nivel mondial, în scădere cu 9,7% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Dacia a rămas consecventă în orientarea sa către piața de retail, obținând rezultate pozitive: o pondere de 74,9% în trimestrul al treilea, consolidându-și poziția pe podiumul european al vânzărilor de retail (locul 3), în timp ce modelul Sandero a rămas cea mai bine vândută mașină de pasageri pe piața europeană de retail, relatează Yahoo Finance, pe baza datelor raportate joi de grupul francez.

Acest lucru demonstrează puterea continuă a ofertei Dacia, caracterizată prin un raport calitate-preț avantajos, reflectată în valorile reziduale care se situează cu 13 puncte peste media pieței.

Însă această putere a făcut din Dacia o țintă pentru o concurență din ce în ce mai acerbă, în special din partea mărcilor chineze, mai ales în segmentul C, unde concurează modelul Bigster.

Marca beneficiază, de asemenea, de trei tehnologii consacrate care oferă costuri de exploatare extrem de competitive:

grupuri motopropulsoare hibride complete, Dacia devenind a patra marcă hibridă din Europa (24,6% din vânzările Dacia)

vehicule hibride 4×4 care reprezintă 15% din vânzările modelelor Duster și Bigster

precum și vehicule pe GPL, care reprezintă 39,2% din vânzări.

În al treilea trimestru al anului 2026, Dacia a vândut 144.175 de vehicule la nivel mondial, în scădere cu 12,8% față de aceeași perioadă a anului precedent, pe fondul unei baze de comparație ridicate în T3 2025.

Acest rezultat a fost înregistrat pe fondul electrificării rapide a pieței europene, unde vânzările de vehicule electrificate au crescut semnificativ, ajungând la o pondere de 53,3% (în creștere cu 10,3 puncte), în timp ce marca se afla într-o perioadă de tranziție a ciclului său de produse.

Perspectivele pentru T4

Privind spre al patrulea trimestru, Dacia va beneficia de primele livrări europene ale modelelor Sandero HEV, New Spring și Striker, precum și de un portofoliu solid de comenzi, susținut de o dinamică bună a comenzilor în luna septembrie.

Datorită acestor noi modele, Dacia este acum o marcă complet electrificată. Pe piața vehiculelor electrice, producția europeană a modelului New Spring va permite accesul la toate stimulentele fiscale, oferind astfel un potențial comercial mai mare.

În rândul vehiculelor hibride complete, Striker va oferi cele mai bune performanțe în ceea ce privește consumul de combustibil și emisiile de CO2 din segmentul C. Acest lucru va contribui la dinamica mărcii în ultimul trimestru.

Marca Alpine – Creștere pe toate piețele

În primele nouă luni ale anului 2026, Alpine a continuat să se extindă rapid, atingând 12.269 de înmatriculări la nivel mondial, în creștere cu 65,6% față de aceeași perioadă a anului trecut și depășind deja volumul înregistrat în întregul an 2025.

Creșterea se înregistrează pe o bază din ce în ce mai largă în întreaga Europă, cu performanțe deosebit de puternice de la începutul anului până în prezent în Franța (+44,7%), Marea Britanie (+193,5%), Germania (+62,6%) și Spania (+91,1%).

Ca urmare, vânzările mărcii în afara Franței reprezintă acum 54,7% din vânzările totale, în creștere cu 6,5 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut.

În centrul acestui avânt se află modelul Alpine A290, cu 8.618 înmatriculări la nivel mondial (+54,2%) și peste 10.000 de comenzi în Europa, un record istoric al comenzilor la sfârșitul lunii septembrie.

Modelul Alpine A390, disponibil acum în versiunea GTS, adaugă treptat un al doilea pilon la expansiunea electrică a mărcii Alpine, cu aproape 1.800 de înmatriculări de la începutul anului.

În al treilea trimestru al anului 2026, luna septembrie a reprezentat un alt moment de referință pentru marcă, înregistrând cea mai bună lună din istorie în ceea ce privește comenzile de vehicule electrice și a doua cea mai bună lună din punct de vedere al numărului total de comenzi, confirmând soliditatea transformării în curs a Alpine și susținând creșterea continuă a veniturilor.

Veniturile Renault Group, în scădere

Vânzările Renault Group, în primele nouă luni din acest an, au atins 1,662 milioane de vehicule, în scădere cu 2,2%, comparativ cu perioada similară din anul precedent, în timp ce vânzările mărcii Renault au crescut cu 1,1%, plasând marca pe locul al doilea în Europa.

„În primele nouă luni ale anului 2026, Renault Group a comercializat 1,662 milioane de vehicule, în uşoară scădere, cu 2,2% comparativ cu anul precedent, demonstrându-şi astfel rezilienţa într-un mediu extrem de competitiv. Datorită unei game reînnoite şi din ce în ce mai electrificate, vânzările mărcii Renault au crescut cu 1,1%, ceea ce a poziţionat marca pe locul al doilea în Europa”, arată comunicatul de presă transmis joi de către companie.

Cât priveşte vânzările de vehicule electrice, acestea au crescut cu 84,7% în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior, ceea ce a dus ponderea vehiculelor electrice în vânzările Grupului la 25,8%, în creştere cu 12,2 puncte procentuale. Incluzând şi vehiculele hibride şi hibride plug-in, vehiculele electrificate au reprezentat 54,9 % din vânzările de autoturisme ale Grupului în trimestrul al treilea din 2026, susţin oficialii grupului Renault.

„Renault Group a continuat să aplice o disciplină comercială riguroasă pe parcursul trimestrului. Vânzările către clienţii persoane fizice au crescut cu 5,0% în Europa şi au reprezentat 64,8% din vânzările Grupului (+4,6 puncte procentuale comparativ cu trimestrul al treilea din 2025), în timp ce ponderea canalelor de distribuţie cu valoare adăugată mai redusă a fost diminuată: vânzările către companiile de închirieri pe termen scurt şi cele destinate vehiculelor demonstrative au scăzut cu 18,0 %. Valorile reziduale s-au menţinut între 5 şi 13 puncte procentuale peste media pieţei”, se menţionează în comunicat.

În acelaşi timp, nivelul stocurilor totale se situează la 532.000 de vehicule la 30 septembrie 2026, iar portofoliul de comenzi din Europa reprezintă aproximativ două luni de vânzări estimate.

Renault Group anunţă că pentru a doua parte a anului 2026 are o ofertă din ce în ce mai electrificată: Noul Megane E-Tech electric, Trafic Van E-Tech electric şi Duster E-Tech hibrid pentru Renault; Sandero Hybrid, Noul Spring şi Striker pentru Dacia.

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