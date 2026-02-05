Scădere puternică a consumului în 2025, după creșterea și mai puternică din 2024. Încrederea consumatorilor coboară la minimumul ultimiilor 15 ani

În ultima lună a anului trecut, vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,6% față de luna anterioară, însă au scăzut cu 2% comparativ cu aceeași lună a anului precedent. Cifrele sunt peste așteptările economiștilor Erste care anticipau pentru luna decembrie o scădere -0,1% a vânzărilor cu amănuntul față de noiembrie și de -2,9% față de decembrie 2024.

În decembrie 2025, cheltuielile pentru alimente au rămas constante față de luna precedentă și au fost în scădere cu -3% față de ultima lună din 2024. Cifra de afaceri din comerțul cu produse nealimentare a crescut marginal în decembrie (+0,1%) față de noiembrie și au scăzut cu -2,3% în termeni anuali. Vânzările de combustibil au crescut lunar cu 2,6%, respectiv cu +3,2% în termeni anuali.

La nivelul întregului an, vânzările cu amănuntul la nivelul anului 2025 au crescut cu 0,2% față de 2024, o încetinire puternică față de creșterea de +8,6% înregistrată în 2024. Frâna pusă consumului se explică prin creșterea mult mai înceată a veniturilor populației și majorarea taxelor din a doua jumătate a anului.

Previzionăm o accelerare a creșterii vânzărilor cu amănuntul la +3,2% în 2026, comparativ cu +0,2% în 2025.

Consumul privat este probabil să rămână scăzut, deoarece se așteaptă ca creșterea salariilor reale să rămână negativă în prima jumătate a anului 2026. Indiferent de situație, am putea observa o oarecare îmbunătățire în a doua jumătate a anului, deoarece se așteaptă ca inflația să decelereze, ceea ce ar putea aduce un impuls de creștere pentru vânzările cu amănuntul.

Pentru întregul an 2025, cheltuielile pentru alimente au scăzut cu 2,7% față de 2024 iar cele pentru produse nealimentare s-au majorat cu 1,9%. Vânzările de combustibili s-au majorat în 2025 cu 1,5%.

Contracția vânzărilor cu amănuntul este caracterizată de scăderea încrederii consumatorilor care a scăzut în ianuarie 2026 la -34,6% față de -30,9% în luna anterioară, ajungând la cel mai scăzut nivel după criza din 2010-2011, depășind chiar și minimele atinse în timpul pandemiei. Percepția pentru situația financiară și economică viitoare și intențiile de achiziții majore ale gospodăriilor și situația financiară din trecut s-a înrăutățit în ianuarie față de decembrie 2025. Pesimismul este generat de efectele de durată ale măsurilor pentru consolidarea fiscală și a erodării veniturilor din cauza inflației ridicate.

Sentimentul declarat de managerii din comerțul cu amănuntul a scăzut la -2,1% în ianuarie, de la -1,3% în decembrie.

Sentimentul în comerțul cu amănuntul a scăzut la -2,1 în ianuarie de la -1,3 în decembrie. Managerii au raportat o activitate comercială mai scăzută, niveluri mai mari ale stocurilor și continuarea scăderii cifrei de afaceri .

Piața muncii dă semne de răcire. Rata medie a șomajului a ajuns la 6,0% în 2025, în creștere de la 5,5% în anul 2024. Creșterea salariilor reale a intrat în teritoriul negativ în a doua jumătate a anului, cauza fiind o inflație mai mare, și s-a situat la -4,2% în noiembrie. Indicatorul așteptărilor privind ocuparea forței de muncă a scăzut la 99,1 în ianuarie, de la 101,8 cu o lună în urmă, a treia valoare sub 100 de la pandemie.

Managerii din industria prelucrătoare și comerțul cu amănuntul au raportat intenții de angajare mai mici, în timp ce participanții din construcții și servicii au raportat perspective mai mari de angajare. Temerile privind șomajul în următoarele douăsprezece luni în rândul consumatorilor au crescut ușor în ianuarie, comparativ cu decembrie.

***