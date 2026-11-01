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Scădere neașteptată a numărului de autorizații de construire locuințe în septembrie: de obicei exista o creștere față de august

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De Iulian Soare

1 noiembrie, 2026

În luna septembrie 2026 numărul autorizațiilor eliberate a fost doar de 2.225 pentru clădiri rezidențiale, în scădere cu 24,4% față de luna anterioară și cu 38,2% față de septembrie 2025.

Pe durata primelor nouă luni din acest an, au fost eliberate 24.016 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în scădere cu 15,5% față de perioada similară din 2025.

De remarcat că luna septembrie din acest an este atipică din cauza scăderii ample a numărului de autorizații de construire emise, comparativ cu august.
August fiind o lună caracterizată prin numărul mare de concedii, septembrie reprezintă în mod obișnuit luna în care se înregistrează numărul maxim de autorizații de construire.

De exemplu, anul trecut, în septembrie s-au eliberat cu 2,6% mai multe autorizații decât în august. În 2024, creșterea a fost de 3,7% iar în anii anteriori s-a manifestat același fenomen, observabil și în grafic.

Astfel, o scădere lunară de 24,4% este neobișnuită și poate reprezenta accentuarea declinului în activitatea de construire de locuințe. Diminuarea a fost mai redusă în cazul suprafeței utile totale (-5,7%).

Din totalul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, 68,5% sunt pentru zona rurală. În luna septembrie 2026 se evidenţiază o scădere a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale comparativ cu luna precedentă (-718 autorizaţii). În profil teritorial, această scădere este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Est (-237 autorizaţii), Sud-Est (-156), Vest (-123), Nord-Vest (-113), Sud-Vest Oltenia (-55), Sud-Muntenia (-53) şi Bucureşti-Ilfov (-30). Creştere s-a înregistrat în regiunea de dezvoltare Centru (+49 autorizaţii).

Septembrie 2026 comparativ cu septembrie 2025

În luna septembrie 2026 se evidențiază o scădere atât a numărului de autorizații de construire
eliberate pentru clădiri rezidențiale (-38,2%) cât şi a suprafeței utile totale (-32,7%) comparativ cu luna
septembrie 2025.

În profil teritorial, această scădere a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri
rezidențiale (-1373 autorizații) este reflectată în toate regiunile de dezvoltare: Nord-Est (-454
autorizaţii), Nord-Vest (-192), Sud-Est (-190), Sud-Muntenia (-155), Bucureşti-Ilfov (-154), Vest (-108),
Sud-Vest Oltenia (-90) şi Centru (-30).

Cititi si: Scădere cu 8,2% a numărul de autorizații pentru construcția de locuințe – Peste 70% din autorizații sunt în zona rurală

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