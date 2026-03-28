Scădere la serviciile prestate companiilor – luna ianuarie confirmă încetinirea economiei la început de an

În prima lună a anului toți indicatorii arată o contracție bruscă a activității economice, nu numai față de luna decembrie, ci și față de ianuarie 2025.

Serviciile prestate în principal întreprinderilor nu face excepție.

În luna ianuarie, cifra de afaceri a acestor servicii a scăzut cu aproape 10% față de luna precedentă și cu 5% în raport cu aceeași lună din 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS) publicate vineri.

În ianuarie, comparativ cu decembrie, s-au înregistrat scăderi drastice în toate domeniile, cea mai mare reducere fiind la activități cinematografice, video și TV (-35%), urmate de serviciile IT (-32%). Transporturile au pierdut 21% din cifra de afaceri.

Comparativ cu aceeași lună din 2025, cheltuielile efectuate de întreprinderi pentru serviciile prestate s-au redus în ianuarie, pe ansamblu, cu 4,9%. Cea mai mare scădere s-a înregistrat la activitățile de transporturi (-9,5%) urmate de comunicații (-3,9%). Cifra de afaceri a serviciilor IT a fost relativ constantă (+0,6%).

