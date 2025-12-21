Scădere după scădere – Afacerile din serviciile pentru populație s-au contractat cu 2,1% în primele 10 luni

După cheltuielile pentru achiziția de bunuri de consum a venit rândul cifrei de afaceri din serviciile prestate populației să scadă. Cifra de afaceri din serviciile prestate populației s-a contractat pe total în primele 10 luni cu 2,1%, arată datele publicate vineri de INS.

În perioada analizată din acest an, cea mai mare scădere a afacerilor au suferit agențiile turistice si tur-operatorii (-14,1%), urmate de organizatorii jocurilor de noroc și activități recreative (-2,9%). Scăderi mai mici s-au înregistrat în cazul activităților de spălare și curățare a articolelor textile (-1,8%) și HoReCa (-1,3%). Afacerile din serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare au crescut cu 9,1%.

În luna octombrie, serviciile prestate populației au scăzut puternic față de luna precedentă (-8,6%), cea mai mare contracție consemnându-se la segmentul HoReCa (-12%), ca urmare a încheierii sezonului estival, ceea ce a afectat și agențiile turistice și tur-operatorii (-5,9%).

Scăderi lunare s-au consemnat și în cazul jocurilor de noroc și activități recreative (+3,8%) și curățarea articolelor textile (+1,2%).

Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna octombrie 2025, faţă de luna precedentă, a scăzut cu 1,9%.

În termeni anuali, cifra de afaceri din serviciile prestate populației a scăzut în octombrie cu 6,9%, comparativ cu luna octombrie 2024. La un an, cele mai mari scăderi au fost la HoReCa (-9,4%), coafură și înfrumusețare (-8,8%). Contracții ale activității s-au înregistrat în octombrie la toate capitolele, cea mică scăder fiind înregistrată la jocuri de noroc și activități recreative (-0,3%).

Datele pentru consumul de servicii al populației vine în continuarea logică a reducerii condumului general al gospodăriilor pe fondul reducerii veniturilor gospodăriilor în acest an.

Evoluția confirmă tendința de moderare a consumului, într-un context marcat de incertitudini economice, presiuni asupra veniturilor reale și schimbări în comportamentul de cumpărare al consumatorilor.

Și cheltuielile populației pentru achiziția de bunuri s-au redus în octombrie cu 4%, în termeni anuali, accentuând reculul de 2,1% consemnat în lunile precedente (serie revizuită în sus). Aceasta este cea mai drastică contracție lunară a comerțului cu amănuntul din România din aprilie 2020, momentul declanșării restricțiilor de pandemie, semnalând presiuni în creștere asupra consumului intern.

