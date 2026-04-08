Dobânzile la obligațiunile României scad după armistițiul SUA-Iran: revenire sub pragul de 7% pe toate maturitățile

Dobânzile din piața secundară la obligațiunile de stat ale României pe 10 ani (RO10Y) au scăzut puternic, miercuri, cu 21 de puncte de bază (0,21%), după anunțul armistițiului de două săptămâni în conflictul SUA-Israel cu Iranul.

Dobânzile pe 10 ani au ajuns sub pragul de 7% pentru prima dată în ultimele 5 săptămâni, odată cu revenirea cumpărătorilor în piața secundară a titlurilor de stat. Anterior războiului, dobânzile României au atins cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani, pe fondul execuției bugetare pozitive din final de 2025 și debut de 2026.

Investitorii începuseră să revină în piață, dar solicitau dobânzi enorme la emisiunile regulate ale Ministerului Finanțelor

Anunțul acceptării unui armistițiu de către președintele SUA Donald Trump a calmat piețele financiare și volatilitatea, miercuri, ducând la o corecție de -15% a prețului țițeiului și creșterea puternică a piețelor bursiere la nivel global.

Investitorii începuseră deja să revină în piață în ultima săptămână, cu toate că cereau dobânzi mari pentru a împrumuta statul și urmăreau să acorde credite statului în mare parte pe termen scurt. De notat că în perioade de incertitudine mare, investitorii – fondurile de pensii, băncile sau clienții lor – caută să cumpere titluri de stat cu scadență cât mai scurtă sau preferă să țină de lichiditate.

Obligațiunile lei ale României s-au tranzacționat cu presiune la vânzare pe piața secundară, pe fondul războiului și a incertitudinii resimțite pe piețele financiare, context în care, în luna martie, Ministerul Finanțelor a împrumutat de pe piața primară internă administrată de BNR doar 1,8 miliarde de lei, conform datelor consultate de CursDeGuvernare.ro .

În ceea ce privește prețul țițeiului și Strâmtoarea Ormuz, vitală pentru aprovizionarea cu produse energetice a multor țări, Iranul a făcut deja tranziția de la o blocadă totală la o blocadă selectivă, permițând mai multor nave să tranziteze Strâmtoarea. Redeschiderea completă dorită de Washington va readuce pe piața globală producția de țiței din Golf, blocată până acum de război.

Prăbușirea țițeiului va duce la ieftinirea carburanților și la calmarea inflației

Scăderi similare au avut loc și la dobânzile pe termen mediu ale României din piața secundară (maturitățile de 4 ani și peste), unde până la ora 13:00 ora României s-a intrat la nivel general sub pragul de 7%.

Evoluția dobânzilor, miercuri:

Dobânda pe 2 ani a scăzut la 6,5%, cu 20 de puncte de bază (0,2%);

Dobânda pe 4 ani a scăzut la 6,91%, cu 19 puncte de bază (0,19%);

Dobânda pe 5 ani a scăzut la 6,93%, cu 7 puncte de bază (0,07%);

Dobânda pe 7 ani a scăzut la 6,92%, cu 28 puncte de bază (0,28%).

Tendința se va amplifica cel mai probabil în următoarele săptămâni, spre nivelul atins în final de februarie.

