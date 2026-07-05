cursdeguvernare

Newsletter
Contact
duminică

5 iulie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Scădere cu 8,2% a numărul de autorizații pentru construcția de locuințe – Peste 70% din autorizații sunt în zona rurală

cele mai mari companii de construcții din românia
Rss
De Iulian Soare

5 iulie, 2026

Numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale în primele cinci luni ale anului a scăzut cu 8,2%, comparativ cu perioada similară din 2025, până la 12.979, potrivit datelor publicate marți de INS.

Numărul autorizațiilor de construire reprezintă pentru sectorul construcțiilor un indicator asemănător cu comenzile noi din industria prelucrătoare, o prognoză a evoluției activității pentru perioada următoare.

Conform INS, scăderi s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Vest (-284 autorizații), Nord-Vest (-243), Nord-Est (-226), Sud-Est (-208), Sud-Muntenia (-193) și Centru (-68). Creșteri s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia (+43 autorizații) și București-Ilfov (+24).


Luna mai din acest an a consemnat o ușoară creștere a numărului de autorizații de construire pentru clădirile rezidențiale față de luna precedentă (+1,8%), însă cu o suprafață utilă totală mai redusă (-3,3%). Din totalul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, 70,6% a fost eliberate în zona rurală.

În profil teritorial, această creștere este reflectată în regiunile de dezvoltare București-Ilfov (+67 autorizații) și Nord-Vest (+37). Scăderi s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Est (-19 autorizații), Vest (-16), Sud-Est (-13) și Centru (-5). Regiunile Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia au rămas la același nivel.

De asemenea, în luna mai 2026 se evidențiază o scădere a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (-14,3%) și o creștere a suprafeței utile totale (+9,7%) comparativ cu luna mai 2025.

În luna mai 2026 s-au eliberat 584 autorizații de construire pentru clădiri nerezidențiale (+6,2% față de luna aprilie 2026), în suprafață utilă totală de 263.518 mp (-1,1%).


Comparativ cu luna mai 2025, în luna mai 2026 s-a înregistrat o creștere a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri nerezidențiale (+1,4%)și o scădere a suprafeței utile totale (-25,6%).

În profil teritorial, această scădere a suprafeței utile la autorizațiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidențiale (-90.645 mp) este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord Est (-79.257 mp), Vest (-30.659), Sud-Muntenia (-11.067), Sud-Vest Oltenia (-7.448) și Centru (-2.366).

Creșteri s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Est (+17.214 mp), Nord-Vest (+11.999) și București-Ilfov (+10.939). 

Cititi si: Tendințele verii în economie: Consumul își continuă scăderea – Activitatea în construcții accelerează

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Tendințele verii în economie: Consumul își continuă scăderea – Activitatea în construcții accelerează

Investițiile din bani europeni au accelerat lucrările de construcții – Infrastructura de transport a ajuns acum unul din principalele motoare de creștere a economiei

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Cristian Grosu / Noua tranziție istorică (geo)economică a României și mizele ei (geo)politice. Războiul din subteranele României și 2 PS-uri

OPINII & EDITORIAL
În aceste zile din primăvara lui 2026, se desfășoară, chiar

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți