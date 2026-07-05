Scădere cu 8,2% a numărul de autorizații pentru construcția de locuințe – Peste 70% din autorizații sunt în zona rurală

Numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale în primele cinci luni ale anului a scăzut cu 8,2%, comparativ cu perioada similară din 2025, până la 12.979, potrivit datelor publicate marți de INS.

Numărul autorizațiilor de construire reprezintă pentru sectorul construcțiilor un indicator asemănător cu comenzile noi din industria prelucrătoare, o prognoză a evoluției activității pentru perioada următoare.

Conform INS, scăderi s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Vest (-284 autorizații), Nord-Vest (-243), Nord-Est (-226), Sud-Est (-208), Sud-Muntenia (-193) și Centru (-68). Creșteri s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia (+43 autorizații) și București-Ilfov (+24).

Luna mai din acest an a consemnat o ușoară creștere a numărului de autorizații de construire pentru clădirile rezidențiale față de luna precedentă (+1,8%), însă cu o suprafață utilă totală mai redusă (-3,3%). Din totalul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, 70,6% a fost eliberate în zona rurală.

În profil teritorial, această creștere este reflectată în regiunile de dezvoltare București-Ilfov (+67 autorizații) și Nord-Vest (+37). Scăderi s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Est (-19 autorizații), Vest (-16), Sud-Est (-13) și Centru (-5). Regiunile Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia au rămas la același nivel.

De asemenea, în luna mai 2026 se evidențiază o scădere a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (-14,3%) și o creștere a suprafeței utile totale (+9,7%) comparativ cu luna mai 2025.

În luna mai 2026 s-au eliberat 584 autorizații de construire pentru clădiri nerezidențiale (+6,2% față de luna aprilie 2026), în suprafață utilă totală de 263.518 mp (-1,1%).

Comparativ cu luna mai 2025, în luna mai 2026 s-a înregistrat o creștere a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri nerezidențiale (+1,4%)și o scădere a suprafeței utile totale (-25,6%).

În profil teritorial, această scădere a suprafeței utile la autorizațiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidențiale (-90.645 mp) este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord Est (-79.257 mp), Vest (-30.659), Sud-Muntenia (-11.067), Sud-Vest Oltenia (-7.448) și Centru (-2.366).

Creșteri s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Est (+17.214 mp), Nord-Vest (+11.999) și București-Ilfov (+10.939).

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