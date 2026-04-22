Scădere cu 56% a cererii de spații logistice și de producție în T1 – companiile din sector își pierd încrederea în evoluția anului 2026

Încrederea companiilor din sectorul logistic din România în evoluția afacerilor locale a scăzut puternic în primul trimestru din 2026, marcând a cincea cea mai mare scădere din Uniunea Europeană raportat la media istorică, potrivit datelor Eurostat citate de Colliers. România a fost depășită în clasament doar de Slovacia, Germania, Belgia și Ungaria.

Declinul de încredere se reflectă și în piața spațiilor logistice, unde cererea de închiriere a scăzut cu 56%, până la aproximativ 80.000 de metri pătrați în primul trimestru din 2026. Datele Colliers includ doar tranzacțiile pentru care există informații publice, în timp ce tranzacțiile directe dintre proprietari și chiriași pot crește nivelul real al activității.

Potrivit consultanților Colliers, sectorul de producție a avut o evoluție mai solidă, iar România se situează la mijlocul clasamentului european din punct de vedere al încrederii, chiar dacă indicatorul rămâne ușor sub media obișnuită, ceea ce sugerează o reziliență relativă a unor segmente industriale.

„Scăderea activității de închirieri vine într-un context de ajustare după un an 2025 record și arată mai degrabă o temperare temporară a activității decât o schimbare structurală a pieței. Piața locală a spațiilor logistice și de producție se află într-un act de echilibristică între presiunile pe termen scurt și potențialul pe termen lung. În prezent, contextul este marcat de numeroase incertitudini, atât interne, precum tensiunile politice și un consum în scădere la începutul anului, cât și externe, unde conflictele și instabilitatea globală complică planurile de dezvoltare”, a declarat Victor Coșconel, Partner, Head of Leasing, Office & Industrial Agencies în cadrul Colliers.

Pe fondul unei prudențe crescute, companiile au devenit mai rezervate în planurile de extindere și în închirierea de spații noi. Evoluția vine după un an 2025 foarte puternic, susținut în special de a doua jumătate a anului.

O parte importantă a tranzacțiilor din primul trimestru a fost generată de renegocieri și optimizări de spațiu, însă aproape trei sferturi din contractele de leasing analizate reprezintă cerere nouă, cu impact pozitiv asupra gradului de ocupare. Totodată, peste jumătate din contracte au vizat spații de producție, o pondere semnificativ peste media obișnuită din România, de circa 20% în anii de vârf și sub 10% înainte de pandemie.

„Nu credem că piața imobiliară poate fi evaluată pe baza unui singur trimestru mai slab, mai ales în condițiile în care fundamentele care susțin România pe termen lung rămân solide. Acest lucru este susținut și de anumite elemente favorabile legate de structura cererii, cum ar fi ponderea ridicată a cererilor noi din primul trimestru, precum și a spațiilor de producție. Mai mult, avansul proiectelor de infrastructură, cu aproape 900 de kilometri de autostradă aflați în construcție și mulți alții planificați, poate accelera semnificativ dezvoltarea sectoarelor de logistică și producție, dacă reușim să gestionăm mai bine factorii interni. În același timp, interesul tot mai ridicat al dezvoltatorilor pentru proiecte industriale și logistice confirmă că perspectivele rămân pozitive”, a adăugat Victor Coșconel.

Raportat la populație și la dimensiunea economiei, România continuă să aibă un deficit semnificativ de spații industriale și logistice față de alte piețe din Europa Centrală și de Est, ceea ce susține perspectivele de dezvoltare pe termen mediu și lung. Avantajele structurale, precum costurile competitive și productivitatea forței de muncă, mențin interesul investitorilor pentru sector.

Stocul spațiilor industriale și logistice închiriabile a depășit pragul de 8 milioane de metri pătrați și are șanse să treacă de 9 milioane până la finalul anului viitor, în cazul în care interesul dezvoltatorilor va fi susținut de o cerere mai ridicată din partea chiriașilor.

Pe termen lung, până la finalul următorului deceniu, stocul ar putea ajunge la circa 15 milioane de metri pătrați, în condițiile unui context extern relativ stabil și ale continuării investițiilor în infrastructură.

***