Scădere cu 4% a consumului în august – prima lună de creștere a TVA și a accizelor

Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul, a scăzut în august cu 4% față de iulie, ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, și cu 7,2% (ca serie brută).

Față de aceeași lună a anului trecut, vânzările cu amănuntul au scăzut cu 2,7%. August reprezintă a doua lună consecutivă cu o evoluție lunară a consumului negativă. Toate cele trei componente au scăzut față de iulie.

Față de aceeași lună a anului trecut, în august, vânzările cu amănuntul au scăzut cu 2,1% (serie ajustată) și cu 4% (serie brută).

Luna august a fost prima lună în care s-au observat efectele majorării TVA, accizelor și alte taxe, ceea ce a contribuit la contracția consumului.

Scăderea lunară din august de 4% s-a datorat scăderilor înregistrate la vânzările de produse alimentare și băuturi (-3,4%), nealimentare (-3,1%) și la carburanți auto (-3%).

Cifrele sunt mult sub așteptările analiștilor de la Erste Bank care se așteptau în august la o creștere în termeni anuali de +2,7%, dar anticipau a scădere a consumului în august comparativ cu luna precedentă pe baza indicatorilor de sentiment economic și a erodării salariilor reale.

BCR anticipează o încetinire a avansului vânzărilor cu amănuntul până la finalul anului la +2,3%, comparativ cu +8,6% în 2024. Consumul gospodăriilor este afectat de măsurile de consolidare fiscală și de creșterea mai lentă a salariilor reale. Având în vedere contracția din luna august și previziunile pentru restul anului, analiștii Erste văd acum un risc de scădere pentru evoluția consumului în 2025. În al treilea trimestru consumul pare destul de scăzut, iar creșterea PIB va avea de suferit din această cauză.

În primele opt luni ale anului, cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a urcat modest cu 2,7% și cu 2,7% (serie brută).

Încrederea consumatorilor s-a îmbunătățit marginal în septembrie, ajungând la -31,4 de la -31,5 în august, menținându-se în continuare în jurul celui mai scăzut nivel de după iunie 2022.

Îmbunătățirile observate pentru toate componentele viitoare, inclusiv intenția de achiziții majore, au fost aproape în totalitate compensate de scăderea accentuată a evaluării situației financiare, provocată de erodarea puterii de cumpărare după recenta creștere bruscă a inflației.

Încrederea managerilor din comerțul cu amănuntul a scăzut, ajungând la -4,8 în septembrie, de la -2,6 în august. Managerii au raportat o activitate economică anterioară mai scăzută, stocuri mai mari și au devenit semnificativ mai pesimiști în ceea ce privește șansele de creștere.

Piața muncii dă semne de încetinire. Rata medie a șomajului a crescut la 6% în perioada ianuarie-august 2025, comparativ cu media de 5,5% în 2024. Evoluția salariilor reale are o tendință negativă din a doua jumătate a anului din cauza măririi inflației, ajungând la -1,2% în iulie. Datele informale arată, de asemenea, că piața muncii își pierde din avânt. Indicatorul așteptărilor privind ocuparea forței de muncă a crescut la 101,8 în septembrie, după ce a scăzut pentru scurt timp sub 100 în august, la 99,8, aceasta fiind prima valoare sub 100 de la al doilea focar de Covid. Temerile privind șomajul în următoarele douăsprezece luni în rândul consumatorilor au fost evaluate la cel mai înalt nivel de după decembrie 2020.

Încetinirea creșterii noilor credite de consum, în termeni reali, se va traduce la rândul ei într-o scădere suplimentară a vânzărilor cu amănuntul pentru vânzările de produse nealimentare.

***