Scădere cu 2% a deficitului comercial în 2025, pe fondul creșterii mai rapide a exporturilor față de importuri – Deficitul la alimente a scăzut cu un mld. euro

Exporturile (FOB) au însumat 96,61 mld euro, în creștere cu 4,2% față de anul 2024. Valoarea importurilor (CIF) în anul 2025 a fost de 129,35 mld euro în creștere cu 2,6% față de anul anterior. Deficitul comercial (FOB/CIF) s-a redus în 2025 cu -2%, fiind de 32,74 mld euro.

În luna decembrie exporturile au crescut substanțial, cu 9,4%, la 7,1 mld euro, față de aceeași lună a anului trecut, în timp ce importurile (9,9 mld. euro) s-au micșorat marginal cu -0,4%, rezultând un deficit de 2,69 mld euro.

Anul trecut, s-au păstrat ponderile principale în structura exporturilor și importurilor : mașinile și echipamentele de transport (46,6% la export și 36,8% la import) și alte produse manufacturate (26,6% la export și 28,1% la import).

La aceste grupe mari de mărfuri care domină comerțul internațional al României, deficitele au fost anul trecut de 2,61 mld. euro în cazul mașinilor și echipamentelor de transport și de 2,77 mld. euro pentru alte produse manufacturate (mărfuri clasificate în principal după materia primă (fier, oţel, cauciuc, metal, etc.) şi articole manufacturate diverse (îmbrăcăminte şi accesorii, încălţăminte, etc.).

Scade deficitul la comerțul alimentar

De remarcat creșterea exporturilor de produse alimentare cu 12,7% în 2025, ponderea acestora urcând la 7,7% din total până la 7,4 mld euro. În același timp, importurile alimentare s-au diminuat cu 1,1%, ajungând la 11,35 mld euro, ponderea acestora scăzând la 8,8% din total importuri. Deficitul a fost de 3,94 mld euro, în scădere cu aproximativ un miliard față de 4,90 mld. euro în 2024.

Cu toate acestea, importurile de produse alimentare sunt mult prea mari pentru o țară ca România care are potențialul de a avea excedent comercial în domeniul agro-alimentar.

Valoarea schimburilor intracomunitare (UE27) de bunuri în anul 2025 a fost de aproape 68,914 miliarde de euro la expedieri și de 93,244 miliarde de euro la introduceri, reprezentând 71,3% din total exporturi și 72,1% din total importuri.

Potrivit statisticii oficiale, valoarea schimburilor intracomunitare (UE27) de bunuri în anul 2025 a fost de 27,694 miliarde de euro la exporturi și de 36,107 miliarde de euro la importuri, reprezentând 28,7% din total exporturi și 27,9% din total importuri.

