Corecția Bursei de la București se amplifică: -3,3% pentru BET. Scăderi majore și pe piețele externe, după închiderea Strâmtorii Ormuz

Indicii Bursei de Valori București (BVB) au accentuat corecția din ultimele zile în ședința bursieră de marți, indicele BET suferind o scădere zilnică de -3,3%. BET a revenit rapid pe scădere în timpul ședinței de marți, după ce în prima oră BET afișa la un moment dat un plus de +1,3%.



Scăderile vin în contextul închiderii Strâmtorii Ormuz, a semnalelor de la Washington că campania militară împotriva Iranului ar putea dura săptămâni și a extinderii conflictului către milițiile teroriste sprijinite de Iran.

La ora 12:25, BET se tranzacționa cu o scădere de -0,9%, referința pieței locale atingând noi minime. La 12:35, la doar 10 minute distanță, scăderea BET se amplifica, cu un minus de -1,4%, tendința fiind una de amplificare până în jurul orei 14:30.

Aceasta a fost a șasea zi consecutivă de scădere, corecția de la piața locală fiind una cu presiune puternică la vânzare după ce cumpărătorii au încercat în debutul ședinței să întoarcă tendința.

BET a coborât decisiv sub media mobilă simplă de 20 de zile și se apropie de banda Bollinger inferioară, care denotă ”supravânzare” – Ar putea urma un scurt raliu

BET a închis luni – prima ședință de la debutul operațiunilor militare americano-israeliene asupra Iranului – la minimele zilei, ceea ce explică presiunea la vânzare de marți.

În plus, piețele bursiere americane au revenit puternic pe scădere, marți, în pre-market și în debutul oficial al ședinței de tranzacționare, cu deprecieri de -1,8-1,9% pentru Dow Jones Industrial Average și S&P 500 la ora închiderii ședinței de la București. Piața americană s-a tranzacționat pe revenire luni, după ce investitorii și-au marcat câștigurile produse de hedge-uri (asigurarea riscului la adresa portofoliului), urmând ca la finalul ședinței de luni investitorii să reia procesul de hedging.

Piețele europene au urmat aceeași tendință negativă, cu DAX, indicele bursei de la Frankfurt, într-o cădere de -4,1% la ora 12:35, ora României. La ora închiderii de la București, DAX afișa un minus de -4%.

Un element al ședințelor de luni și marți este faptul că scăderea BET este puțin mai mică ca cea a piețelor europene, unde economiile și companiile sunt mult mai internaționalizate și astfel mai expuse tensiunilor internaționale. În același timp, BET se apropie de limita inferioară a benzii Bollinger, ceea ce arată că indicele bursei locale se apropie de condiții de ”supravânzare”.

Marți, valoarea tranzacționată după prima oră a fost de peste 50 de milioane de lei. După puțin peste 2 ore de la debutul ședinței, rulajul zilnic era de 86,2 milioane de lei, iar la finalul zilei rulajul total a fost de 226,8 milioane de lei, din care 186,8 a fost rulajul cu acțiuni.

