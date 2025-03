Scădere a consumului în UE în ianuarie – îngrijorări privind economia și locurile de muncă

În ianuarie 2025, comparativ cu decembrie 2024, volumul comerțului cu amănuntul ajustat sezonier a scăzut cu 0,3% în zona euro și cu 0,2% în UE, potrivit primelor estimări ale Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene. În decembrie 2024, volumul comerțului cu amănuntul a rămas stabil atât în ​​zona euro, cât și în UE.

În timp ce vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au crescut cu 0,6%, aceasta a fost compensată de scăderile produselor nealimentare și ale carburanților pentru automobile.

Dintre statele membre individuale, vânzările în Germania – cea mai mare economie a blocului – au crescut cu 0,1%. Aceasta se compară cu o scădere de 0,8% în decembrie. Cu toate acestea, în Franța au scăzut cu 0,1%, iar în Italia cu 0,4%.

Volumul vânzărilor cu amănuntul – (% față de luna anterioară)

De la an la an, volumele vânzărilor din zona euro în ianuarie au fost cu 1,5% mai mari – sub nivelul de 1,9% așteptat de analiști – și cu 1,6% mai puternic în întreaga UE.

Zona euro: a patra lună fără creștere a consumului

Scăderea lunară din ianuarie din zona euro confirmă faptul că tendința descendentă a vânzărilor cu amănuntul persistă, în ciuda câștigurilor notabile ale puterii de cumpărare. Valoarea din ianuarie este cu 0,6% sub vârful înregistrat în septembrie 2024.

Vânzările cu amănuntul au dat semne de redresare în primele trei trimestre ale anului 2024. Cu toate acestea, această îmbunătățire treptată a început să încetinească începând din septembrie. Ianuarie 2025 marchează a patra lună consecutivă fără creștere a volumelor de vânzări cu amănuntul în zona euro.

Diminuarea volumului de vânzărilor este surprinzătoare având în vedere recuperarea rapidă a puterii de cumpărare. Creșterea salariilor a depășit cu mult rata inflației în acest moment ceea ce reprezintă un avans semnificativ al salariilor reale. Cu toate acestea, acest lucru nu s-a tradus prin creșterea cheltuielilor.

Preocupările cu privire la situația economică generală și șomajul au crescut în ultimul an. Acest lucru s-a corelat cu o rată mai mare de economisire.

Îngrijorările privind situația economică în general și teama de șomaj au crescut în ultimul an în Uniunea Europeană. Acest lucru a dus la o rată mai mare de economisire în cadrul gospodăriilor populației. În ciuda preocupărilor legate de creșterea șomajului, rata efectivă a șomajului a atins un nou minim de 6,2% în zona euro. Acest lucru indică faptul că piața muncii rămâne strânsă, în ciuda îngrijorărilor consumatorilor.

Pentru întregul an, economiștii de la ING Bank anticipează ca puterea de cumpărare să se traducă printr-un consum mai mare. Însă acest lucru depinde de încrederea consumatorilor să cheltuiască mai mult. Însă incertitudinile din prezent nu sunt de natură de a impulsiona vânzările în primul trimestru și în consecință și avansul PIB va fi probabil foarte lente.

În România, creșterea consumului a încetinit la 0,1% în ianuarie

Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul, ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a crescut în ianuarie cu doar 0,1% în raport cu luna decembrie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS) publicate joi.

Ritmul firav de creștere lună/lună de doar 0,1% a redus rata anuală la doar 3,2%, de la 7,8% în decembrie 2024. Dinamicile anuale au fost influențate puternic și de un efect statistic de bază, în condițiile în care în ianuarie 2024 am avut o creștere a consumului de 4,6% lună/lună, punctează Eugen Sinca, analist BCR.

Acesta punctează că așteptările BCR erau pentru o creștere an/an în ianuarie de 2,3%.

***