Scădere a consumului de electricitate după eliminarea plafonului de preț – producția în hidrocentrale, aproape de minimul istoric

Resursele primare de energie în primele 9 luni au fost cu 5,8% mai mari, iar cele de energie electrică au avansat cu 4,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Cea mai mare scădere la 9 luni a producției de energie electrică s-a înregistrat în cazul hidrocentralelor (-22,7%). În termocentrale scăderea este de 3,6%, în timp ce producția nucleară a rămas constantă. Scăderea drastică a producției de energie hidro a fost cauzată de debitele reduse ale râurilor, anul acesta urmând să se înregistreze un minim istoric al producției de energie în hidrocentrale.

În luna septembrie s-a înregistrat unul din cele mai mici consumuri lunare de energie electrică, cel mai mic fiind stabilit în ianuarie. De la 1 iulie a fost eliminat plafonul de preț, scumpirea fiind de 72%, conform datelor INS.

În perioada analizată, producția internă de țiței a scăzut cu 7,7%, în timp ce importul a crescut cu 21,6%. La gaze naturale producția internă a scăzut cu -1% însă importurile s-au majorat cu 63%.

Totodată, importurile de energie electrică au crescut cu 48,2%, în timp ce producția a scăzut cu 4,2%.

Consumul final de energie electrică în primele 9 luni din acest an a fost de 37,251 miliarde kWh, cu 0,4% mai mic față de perioada similară din 2024. Consumul în economie a fost mai redus cu 1%, în timp ce consumul populației a crescut cu 1,8% iar iluminatul public a înregistrat o scădere cu 7,5%, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).

