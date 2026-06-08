Scădere a consumului de carburanți în UE, pe fondul șocului provocat de creșterea prețurilor

Șoferii europeni au redus consumul de combustibil ca reacție la creșterea prețurilor la carburanți provocată de războiul cu Iranul, ceea ce a determinat cea mai mare scădere anuală a vânzărilor de combustibil din zona euro din 2023 încoace, potrivit unei analize Financial Times.

Vânzările de carburanți auto în zona euro au scăzut cu 3,5% în volum în aprilie, comparativ cu aceeași lună din 2025, potrivit celor mai recente date disponibile ale Eurostat. A fost prima scădere anuală din iulie 2024 și cea mai accentuată diminuare din octombrie 2023.

În România, scăderea a fost de doar 1,9%, ușor sub media UE, însă evoluția din România a fost extrem de slabă în primele două luni ale anului – scăderi de 6% în ianuarie, respectiv 10,4% în februarie. La nivel UE, scăderea a fost de 2% în aprilie.

Șase economii europene au înregistrat scăderi de două cifre ale vânzărilor de combustibil

Șase economii europene au înregistrat scăderi de două cifre ale vânzărilor de combustibil în perioada analizată, inclusiv Germania, Norvegia și Austria, potrivit datelor publicate săptămâna trecută în cadrul statisticilor privind comerțul cu amănuntul.

Tendința se regăsește și în Marea Britanie, unde vânzările de carburanți auto au scăzut cu 10% în aprilie față de aceeași perioadă a anului trecut, după o creștere puternică în luna precedentă.

Consumatorii europeni și-au adaptat comportamentul la șocul energetic provocat de conflictul din Orientul Mijlociu, care a perturbat transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz. Înainte ca Statele Unite și Israelul să înceapă loviturile asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie, aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol tranzita această strâmtoare. Prețurile combustibililor au crescut puternic ca urmare a conflictului.

Grant Fitzner, economist-șef al Oficiului Național de Statistică din Marea Britanie, a declarat că există indicii că șoferii „economisesc combustibil după ce și-au făcut rezerve în martie”, comercianții raportând că aceștia efectuează mai puține deplasări și amână alimentarea pe măsură ce prețurile cresc.

12 state UE au înregistrat în aprilie creșteri ale prețului motorinei de peste o treime

Douăsprezece state membre ale Uniunii Europene au înregistrat în aprilie creșteri ale prețului motorinei de peste o treime față de aceeași perioadă a anului precedent, creșterea medie fiind de 33,7%. Prețurile benzinei au crescut în medie cu 13,6% la nivelul UE în aceeași perioadă, arată datele Eurostat.

Creșterea prețurilor la energie a determinat accelerarea inflației în zona euro la 3,2% în luna mai, de la 3% în aprilie, potrivit altor date publicate săptămâna trecută. Evoluția consolidează argumentele pentru ca Banca Centrală Europeană să majoreze dobânzile pentru prima dată în aproape trei ani.

Ugnė Keliauskaitė, analist la think tank-ul Bruegel din Bruxelles, a avertizat că situația s-ar putea agrava dacă prețurile petrolului vor continua să crească.

„Pe măsură ce nivelurile stocurilor pentru anumite produse continuă să scadă, prețurile ar putea crește și mai mult. Guvernele care și-au folosit deja rezervele fiscale și energetice pentru a reduce prețurile actuale vor avea puține resurse disponibile dacă situația se deteriorează”, a spus ea.

Guvernele europene au angajat peste 11 mld. euro în măsuri fiscale

Germania, Spania, Irlanda și Italia se numără printre țările care au redus taxele pe carburanți ca răspuns la șocul energetic. În total, guvernele europene au angajat deja peste 11 miliarde de euro în măsuri fiscale, potrivit Bruegel.

Majoritatea acestor măsuri nu sunt direcționate către categoriile cele mai afectate, în pofida avertismentelor venite din partea Uniunii Europene și a Fondului Monetar Internațional privind necesitatea disciplinei fiscale, în contextul unor finanțe publice deja tensionate.

Keliauskaitė a avertizat că subvențiile pentru combustibili fosili și plafonarea prețurilor la nivel național ar putea genera „turism transfrontalier pentru alimentare” în UE, epuizând stocurile interne și declanșând „o cursă a intervențiilor”, în care fiecare țară încearcă să ofere condiții mai avantajoase decât vecinii săi, până când costurile fiscale devin nesustenabile.

Europenii ar putea opta să meargă în vacanță cu mașina

În ciuda scăderii recente a volumelor vândute, Sarah Raffoul, analist pentru produse petroliere rafinate la Argus Media, consideră că cererea de benzină și motorină ar putea crește în lunile următoare, deoarece preocupările privind aprovizionarea cu combustibil pentru aviație ar putea modifica modul în care oamenii călătoresc în sezonul estival.

„Tarifele aeriene mai ridicate, determinate de costurile operaționale în creștere și de constrângerile de ofertă, sunt de așteptat să reducă cererea consumatorilor pentru călătoriile cu avionul”, a spus ea.

„Această schimbare este de așteptat să ofere un sprijin suplimentar consumului de benzină, compensând parțial slăbiciunea generală a cererii de combustibili pentru transport.”

Companiile aeriene europene au respins însă temerile privind eventuale penurii de combustibil pentru aviație în această vară și au redus prețurile pentru a încuraja turiștii să își rezerve vacanțele.

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