Scădere a consumului cu peste 6% în primele 2 luni ale anului – doar alimentele mai amortizează căderea

Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut marginal în februarie cu +0,2% față de luna precedentă, și a scăzut cu -6,2% față de anul precedent. Cifrele sunt mai rele decât așteptările analiștilor de la Erste Bank care anticipau o creștere lunară de +1,3% și o reducere în termeni anuali de -5,7%.

Pentru primele două luni din 2026, scăderea cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a fost de 6,1% față de aceeași perioadă din 2025 (-7,6% ca serie brută), conform datelor publicate miercuri de INS.

Cu toate acestea, Erste păstrează prognoza de o ușoară accelerare a vânzărilor cu amănuntul până la finalul anului de +0,5%, de la +0,2% în 2025.

Consumul privat va rămâne probabil redus, deoarece se așteaptă ca salariile reale să își continue tendința descrescătoare în prima jumătate a anului. Este posibil ca scumpirea petrolului în martie din cauza războiului din Iran, care nu s-a reflectat încă în datele privind vânzările cu amănuntul, să afecteze nivelul cheltuielilor de consum pentru această lună. Pentru a doua parte a anului este preconizată o îmbunătățire a vânzărilor pe fondul unei încetiniri substanțiale a inflației, ceea ar reprezenta un impuls de creștere al vânzărilor cu amănuntul.

Vânzările de produse alimentare au crescut puțin în februarie față de luna anterioară (+1,2%) dar s-au redus cu -0,8% față de aceeași lună din 2005, în timp ce pentru produsele nealimentare, cifra de afaceri a fost cvasi-constantă (+0,1%) față de ianuari dar a scăzut semnificativ (-9,4%) față de februarie 2025. La consumul de combustibil, scăderile au fost de -0,4%, respectiv -4,3%.

Încrederea consumatorilor s-a deteriorat marginal în martie, scăzând la -32%, de la -31,5 în februarie, consemnând a patra lună consecutiv sub minimele din timpul pandemiei din 2020.

Sentimentul privind evoluția situației financiare și intenția de a efectua achiziții majore în viitor a scăzut în martie față de luna anterioară, în timp ce sentimentul privind situația financiară din trecut a crescut marginal.

Sentimentul în comerțul cu amănuntul a scăzut brusc în martie la -4,3%, de la -2,3% în februarie. Managerii au au spus că activitatea comercială din trecut a fost mai mare și că se așteaptă la o scădere semnificativă a activității în viitor și la o creștere a stocurilor.

Rata șomajului a fost de 6% în februarie, neschimbată față de luna precedentă. Salariile reale n-au ieșit din teritoriul negativ pentru a șaptea lună consecutiv, scăzând cu -5,5% în ianuarie 2026. Cauza o reprezintă inflația care rămâne ridicată. Așteptările privind ocuparea forței de muncă au scăzut semnificativ la 97,8 în martie, de la 99,1 în februarie, cea mai mică valoare din noiembrie 2020.

Managerii din sectoarele de servicii, comerț cu amănuntul și construcții au raportat intenții de angajare mai mici, în timp ce participanții la panel din industria prelucrătoare consideră perspective mai bune de angajare. Temerile privind șomajul în următoarele douăsprezece luni în rândul consumatorilor au crescut în martie, atingând cel mai ridicat nivel din decembrie 2020.

