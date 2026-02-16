Statul va plăți populației circa 31 mld. lei în 2026, în contul împrumuturilor luate prin Tezaur și Fidelis în anii trecuți. Populația va deține la finalul anului 100 mld. lei din datoria României

Scadențele Ministerului de Finanțe în contul titlurilor de stat Fidelis și Tezaur care ajung la maturitate în 2026 sunt din nou substanțiale, după ce s-au plătit 24-25 miliarde de lei în 2025. Plățile către investitorii persoane fizice se ridică în 2026 la 30,6 miliarde de lei, din care 6,9 miliarde de lei sunt scadențe pe Fidelis și 23,7 miliarde lei pe Tezaur.

Acestea scadențe vor produce o emisiune netă de titluri de stat pentru populație de aproximativ 30 miliarde lei, dacă Trezoreria de stat/Ministerul de Finanțe își atinge ținta din acest an, de 60 de miliarde de lei pe care vrea să le atragă de la populație. În 2025 emisiunea netă a fost de 22-23 miliarde de lei.

Notă: Emisiunea netă înseamnă cât atrage Ministerul Finanțelor de la populație prin titluri de stat raportat la cât plătește ca principal înapoi către investitorii persoane fizice în contul titlurilor de stat care ajung la maturitate.

Cu o emisiune netă de 30 de mld. lei, populația ar putea să ajungă la un outstanding (datorie în sold/stoc de datorie deținut de populație) de aproximativ 100 de miliarde de lei în finalul acestui an, având în vedere că instrumentele de tipul Tezaur și Fidelis au ajuns să reprezinte 6% din datoria publică totală a României, peste 69 miliarde de lei outstanding în septembrie 2025.

Populația a avut o pondere record de aproape 30% în finanțarea internă

Loc este de creștere a ponderii populației în datoria României, având în vedere exemplul din regiune al Ungariei, țară care a ajuns la un nivel de 20% al segmentului de populație în total datorie.

Amintim că programul Tezaur a mers mai bine decât Fidelis în 2025, cu împrumuturi ale statului de 26,1 miliarde de lei prin Tezaur vs. 21,1 miliarde de lei prin Fidelis. Peste jumătate din subscrierile prin Tezaur din 2025 s-au realizat prin titluri pe 1 an, ceea ce explică umflarea scadențelor pe acest program din 2026. În același timp, Trezoreria s-a oprit în iunie din a mai emite titluri Fidelis pe 1 an (cele mai populare) pentru a nu umfla scadențarul lui 2026, cum se vede că s-a întâmplat pe Tezaur.

Importanța acestor subscrieri pe programele Tezaur și Fidelis este tot mai mare în condițiile în care nevoia de finanțare a statului este în creștere, iar strategia Ministerului de Finanțe vizează creșterea ponderii populației în total datorie publică, o sursă de capital stabilă pentru stat, mai ales la nivelul ridicat al dobânzilor.

Guvernul vrea să atragă în acest an, de la populație, undeva la 60 mld. lei

În ultimii ani cele două programe s-au dovedit o sursă bună de finanțare a necesarului uriaș de finanțare al statului, de peste 250 de miliarde de lei în 2024 și 2025 (bani necesari pentru a acoperi deficitul și pentru a refinanța datoriile vechi care ajung la scadență). Practic, în 2025, aproximativ 17% din necesarul de finanțare a fost asigurat de cele două programe. În același timp, în totalul împrumuturilor contractate de pe piața internă, până la 12 decembrie 2025 (257 mld. lei), cele de la populație au avut o pondere record de 30%.

În tot anul 2024, statul a împrumutat de la populație aproximativ 32,7 miliarde de lei.

Faptul că aproape o treime din finanțarea internă și aproape 20% din necesarul de finanțare este contractat de la populație este un progres major comparativ cu anii anteriori, când această cifră nu depășea nici 3%.

În același timp, pentru 2027, strategia de administrare a datoriei publice vorbește despre o țintă de 70 de miliarde de lei pentru finanțările atrase de la populație, mai mult decât dublul celor atrase în 2024.

