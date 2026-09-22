Saudiții au repornit conducta Est-Vest, ruta alternativă care duce petrol la Marea Roșie. Presiunea pe Teheran crește

Arabia Saudită a repornit operațiunile de transport petrol prin conducta Est–Vest și ar putea relua exporturile din portul Yanbu de la Marea Roșie chiar în cursul zilei de marți, scrie Reuters, citând mai multe surse familiarizate cu situația.

În același timp un înalt oficial iranian a declarat marți pentru agenția internațională de presă că Iranul poate redeschide Strâmtoarea Ormuz în termen de șapte zile dacă Statele Unite reduc presiunea militară și ridică blocada asupra porturilor iraniene.

Oferta Iranului, transmisă oficial Washingtonului în urmă cu o săptămână, vine în condițiile în care blocada navală și financiară a SUA sugrumă economia iraniană și în contextul în care Teheranul a pierdut controlul de facto asupra Strâmtorii Ormuz, statele din Golf reușind să scoată tot mai mult petrol cu sprijinul militar al SUA.

Saudiții și-au redirecționat deja o bună parte din exporturi prin Ormuz, după preluarea controlului asupra Strâmtorii de către SUA

Atacurile cu drone au forțat Arabia Saudită să închidă conducta Est–Vest pe 13 septembrie, ceea ce a oprit încărcările de țiței în portul Yanbu, de pe coasta de Vest a saudiților.

După perturbarea fluxurilor de petrol prin Strâmtoarea Ormuz în urma războiului SUA-Israel cu Iranul, Arabia Saudită, principalul exportator de petrol al OPEC, a folosit conducta pentru a redirecționa aproximativ 4 milioane de barili pe zi – circa 4% din oferta mondială – către Yanbu.

După repornirea de marți, conducta funcționează încă la un debit redus, au precizat sursele Reuters.

Reluarea livrărilor prin conducta Est-Vest a contribuit la declanșarea unor vânzări pe piețele internaționale de țiței: contractele futures pentru Brent au scăzut cu peste 2 dolari pe baril, sub pragul de 100 de dolari/baril, până la cel mai redus nivel de după 8 septembrie

Una dintre sursele Reuters a mai declarat că Aramco încearcă să readucă debitul la 4 milioane de barili pe zi, în timp ce o sursă din domeniul securității a precizat că revenirea completă la capacitate ar putea dura câteva săptămâni.

Conducta va relua aprovizionarea cu țiței a rafinăriilor Aramco situate pe coasta Mării Roșii, a declarat una dintre surse, adăugând că o încărcătură este programată să fie preluată la Yanbu în cursul zilei de marți. Destinația acesteia este China.

Alte două surse din sectorul de trading au declarat că operatorii se pregătesc pentru reluarea încărcărilor de petrol saudit, mutând petroliere către Port Said, în Egipt, pentru transferuri navă-la-navă, precum și către Sidi Kerir.

Iranul face o ofertă SUA: redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru ridicarea blocadei asupra porturilor iraniene. O delegație iraniană e la Adunarea ONU de la New York

În același timp, un înalt oficial iranian a declarat marți pentru Reuters că Teheranul poate redeschide Strâmtoarea Ormuz în termen de șapte zile dacă Statele Unite reduc presiunea militară și ridică blocada asupra porturilor iraniene.

Oferta regimului mulahillor de la Teheran a venit după ce, duminică, comandamentul militar central al Iranului a anunțat că a fost informat că SUA se pregătesc să reia operațiunile militare cu sprijinul unor state din regiune și a avertizat că acest lucru va determina Teheranul să riposteze „fără limite și fără rețineri”.

„SUA trebuie să anunțe că doresc să rezolve problema pe cale diplomatică, să oficializeze acest lucru și apoi să convină asupra unui calendar privind modul în care procesul va continua”, a declarat oficialul iranian.

Acesta a adăugat că delegația Iranului la Adunarea Generală a ONU se află la New York și are mandat deplin pentru reluarea diplomației cu Statele Unite.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian, care a plecat marți dimineață din Teheran spre New York, nu se va întâlni însă cu președintele american Donald Trump la sediul ONU, a declarat oficialul pentru Reuters.

Potrivit acestuia, detaliile unui eventual acord pentru încetarea ostilităților cu Washingtonul pot fi discutate la New York prin intermediul mediatorilor, iar propunerea Teheranului a fost transmisă Statelor Unite prin intermediari pe 16 septembrie.

„Adunarea Generală a ONU este o oportunitate de aur pentru ca SUA să revină la diplomație”, a declarat oficialul, adăugând că Teheranul ar saluta reluarea dialogului diplomatic dacă Washingtonul va face pași concreți.

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