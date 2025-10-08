S-au înmulțit cazurile de boli cardiovasculare la copii – cauza e lipsa activității fizice. 12% dintre copiii între 7 și 9 ani sunt obezi

Au apărut multe boli cardiovasculare la copii, iar cauza este lipsa de activitate fizică, a declarat prof. dr. Dragoş Vinereanu, şeful Clincii de Cardiologie şi Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.

„În cazul copiilor, așa cum am spus, problema e lipsa mișcării. Ei sunt astăzi legați de un device. Calculator, telefon, tabletă, televizor. Tot timpul se uită la un ecran. Trebuie să mergem în școli și să-i salvăm pe acești copii”, a declarat Dragoş Vinereanu, la Medika TV.

”Sunt legaţi de imagini, sunt legaţii de un device, de ceva pe care îl ţin în mână tot timpul, adică calculator, telefon, tabletă, televizor, laptop şi aşa mai departe. Tot timpul se uită la un ecran (…) Noi nu mai ştim ce e paleta de ping- pong. Ne aşteptăm să funcţioneze ca un telefon cu touchscreen sau ca o tabletă. Este incredibil unde am ajuns. Trebuie să schimbăm acest lucru. Trebuie să mergem în şcoli, trebuia să facem educaţia copiilor, trebuie să facem educaţia generaţiei viitoare. De aceea încercăm să dezvoltăm proiecte cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării”, a mai spus profesorul.

28% dintre copiii cu vârsta de 7-9 ani sunt supraponderali, 12% obezi

În România, media prevalenţei supraponderalităţii în rândul copiilor din ciclul primar (cu vârsta cuprinsă între 7 și 9 ani) este 28%, iar a obezităţii 12%, conform datelor publicate de OMS.

La nivel european, aproape unul din trei copii de vârstă şcolară este supraponderal şi unul din opt suferă de obezitate.

”Atât la adulţi, cât şi la copii, aportul de zahăr adăugat ar trebui redus la mai puţin de 10% din aportul total de energie. Excesul de calorii din alimente şi băuturi bogate în zaharuri libere contribuie la creşterea nesănătoasă în greutate, care poate duce la supraponderalitate, obezitate, hipertensiune arterială şi creşterea grăsimilor în sânge. De asemenea, colectarea şi analiza datelor din cadrul Iniţiativei Europene de Supraveghere a Obezităţii în Copilărie (COSI) a OMS, efectuată în perioada 2022 – 2024, arată faptul că, supraponderalitatea şi obezitatea în copilărie rămân o provocare importantă a sănătăţii publice în Regiunea Europeană a OMS”, conform Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).

Recomandările OMS pentru copii şi adolescenţi:

Consumul zilnic al legumelor şi fructelor, cel puţin 400 g sau cinci porţii. Astfel se reduce riscul de boli cronice netransmisibile şi este asigurat un aport zilnic adecvat de fibre alimentare;

Reducerea cantităţii totale de grăsimi la mai puţin de 30% din aportul total de energie;

Activitatea fizică moderată-viguroasă trebuie practicată cel puţin 60 de minute zilnic.

Peste 2/3 din populația de peste 40 de ani are o forme de obezitate

"Fumatul, stresul şi ceea ce numim alimentaţia necorespunzătoare, la care, în special la copii, fiindcă au apărut multe boli cardiovasculare la copii, este lipsa de activitate fizică. Peste toate vine, bineînţeles, consecinţa directă a tot ceea ce am vorbit şi anume obezitatea",

Medicul avertizează că ”obezitatea devine o problemă majoră de sănătate publică în România”. ”Undeva la peste două treimi din populaţia peste 40-50 de ani a României are o formă de obezitate, supraponderal sau obez”, a mai declarat Dragoş Vinereanu, la Medika Tv.

