Satelitul rusesc Kosmos 2612, manevră riscantă în apropierea unui satelit comercial, posibil furnizor de informații pentru Ucraina

O manevră rară efectuată de un satelit de fabricație rusească l-ar fi adus la o distanță mai mică de o milă (aproximativ 1,6 kilometri) de un satelit comercial de observare a Pământului, care ar putea fi utilizat pentru furnizarea de servicii de securitate națională unor țări precum Ucraina, potrivit CNN.

Nu este clar ce anume intenționa să realizeze satelitul rusesc, numit Kosmos 2612 prin această apropiere. Însă comportamentul său a fost compatibil cu operațiunile de întâlnire și apropiere orbitală, cunoscute sub denumirea de rendezvous and proximity operations (RPO), adică manevre efectuate pe orbită pentru a aduce două vehicule spațiale unul lângă celălalt, a declarat într-un comunicat LeoLabs, o companie specializată în monitorizarea deșeurilor spațiale și a activității de pe orbita Pământului.

„Deși intenția rămâne incertă, comportamentul justifică monitorizarea în continuare”, a adăugat LeoLabs în comunicat.

Apropierea sau andocarea a două vehicule spațiale este o practică obișnuită în spațiu. Cu toate acestea, acțiunile satelitului Kosmos 2612 ar putea marca prima situație în care o navă spațială s-a apropiat de alta fără permisiune, a remarcat Jonathan McDowell, astrofizician și analist în domeniul spațial, într-o postare pe rețelele sociale.

Satelitul de observare, numit Iceye-X36, este operat de Iceye, o companie multinațională cu birouri în Statele Unite, Finlanda și alte câteva țări din Europa și Asia.

Luni, compania a declarat într-un comunicat: „Suntem la curent cu situația și o monitorizăm îndeaproape. Arhitectura constelației noastre de sateliți este concepută pentru a asigura continuitatea și reziliența operațională.” Un purtător de cuvânt a refuzat să ofere alte comentarii.

Iceye-X36 utilizează tehnologia radar cu apertură sintetică (SAR), care „permite obținerea de imagini de înaltă rezoluție atât ziua, cât și noaptea, indiferent de condițiile meteorologice”, potrivit NASA.

Obiective posibile

Constelația de sateliți a companiei Iceye a fost utilizată pentru a sprijini „Forțele Armate ale Ucrainei, oferindu-le o imagine operațională actualizată în permanență, în intervale de timp relevante din punct de vedere tactic”, potrivit unui comunicat de presă din ianuarie, care prezenta extinderea acordului dintre companie și Ucraina.

Nu era clar, la momentul respectiv, dacă satelitul ICEYE-X36, în mod specific, fusese utilizat pentru sprijinirea operațiunilor militare ucrainene. Iceye a refuzat să comenteze.

Potrivit unui raport publicat în iunie de Royal United Services Institute (RUSI), o organizație britanică de cercetare în domeniul apărării și securității, au apărut indicii că sateliți militari ruși ar fi încercat să se apropie de sateliții operați de Iceye încă din luna mai. La acel moment, patru sateliți aflați sub controlul Rusiei și-au modificat orbitele pentru a se alinia cu Iceye-X36.

Ulterior, pe 15 octombrie, satelitul Kosmos 2612 s-a apropiat rapid de Iceye-X36, reducând distanța dintre ele de la 350 de kilometri (217 mile) la mai puțin de 5 kilometri (3 mile) până în dimineața zilei de 16 octombrie, potrivit LeoLabs.

Apoi, Kosmos 2612 a părut să-și mențină distanța, efectuând „mici ajustări” pentru a „păstra o poziție relativă apropiată” pe parcursul weekendului, a declarat luni LeoLabs.

„Analiza indică faptul că, într-o anumită etapă a evenimentului, satelitul s-a apropiat până la aproximativ 500 de metri. Este însă important de menționat că estimările exacte ale distanței dintre cele două obiecte sunt incerte, din cauza manevrelor repetate și a dificultăților legate de geometria urmăririi radar”, a precizat LeoLabs.

CNN a solicitat comentarii Ministerului rus al Apărării, Forțelor Aerospațiale ale Rusiei și agenției spațiale ruse Roscosmos.

Până luni, satelitul Kosmos 2612 începuse să se îndepărteze de Iceye-X36, a declarat LeoLabs. Manevrele demonstrate de vehiculul spațial rusesc ar fi putut fi utilizate pentru a „inspecta, caracteriza, urmări îndeaproape sau, eventual, interfera cu un alt vehicul spațial”, potrivit companiei.

„Deși acest eveniment și capacitățile demonstrate nu dovedesc existența unor intenții ostile, ele demonstrează totuși capacități care ar putea facilita colectarea de informații, inspectarea sateliților pe orbită, transmiterea unor semnale de intimidare, interferența sau pregătirea unor viitoare operațiuni împotriva sistemelor spațiale”, a declarat LeoLabs.

Raportul RUSI a prezentat, de asemenea, mai multe obiective posibile pe care Rusia le-ar putea urmări prin apropierea de unul dintre sateliții Iceye.

Manevra ar putea reprezenta o tactică de intimidare sau o încercare de a perturba operațiunile companiei Iceye prin bruiere („jamming”), o tehnică de interferență care utilizează zgomot radio pentru a împiedica sateliții să comunice.

„În prezent, opțiunile disponibile pentru protejarea satelitului ICEYE sunt limitate”, se arată în raportul RUSI, care adaugă că „apărarea și protejarea sateliților reprezintă o dilemă bine-cunoscută”.

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