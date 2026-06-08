Sateliții Rusiei au cauzat perturbări ale semnalelor GPS în toată Europa, susțin cercetătorii americani. Până acum se credea că perturbările sunt făcute de la sol

O rețea de sateliți ruși a cauzat scurte perturbări ale semnalelor GPS în toată Europa, probabil în zeci de ocazii, începând din 2019, arată noi cercetări, scrie New York Times.

Bruierea sistemului GPS a devenit o problemă extrem de neplăcută dar obișnuită în ultimii ani iar explozia dronei ucrainene în Portul Constanța este pusă pe seama acestui fenomen.

Armatele diferitelor țări din întreaga lume folosesc în mod regulat bruierea și falsificarea semnalelor GPS pentru a se proteja împotriva atacurilor cu drone – cu toate acestea, efectul este de obicei o perturbare localizată care afectează doar anumite zone geografice restrânse.

Incidentele evidențiate într-o nouă lucrare științifică sunt printre primele în care se arată că astfel de perturbări provin din spațiu – și ar putea avea implicații de amploare.

Moscova a negat în repetate rânduri că ar fi efectuat bruiaj GPS

Cercetarea a fost efectuată de respectatul expert în sisteme globale de navigație prin satelit (GNSS), Todd E. Humphreys, șeful Laboratorului de Radionavigație de la Universitatea din Texas, Austin, și colaboratorii.

În lucrarea publicată vineri, oamenii de știință spun că au fost detectate simultan întreruperi ale semnalelor GPS la stații din Europa, Groenlanda și Canada.

Întreruperea durează de obicei între trei și cinci secunde, iar datele sugerează „o singură sursă per eveniment”, se arată în lucrare.

„Receptoarele terestre afectate se întind pe o zonă geografică atât de mare încât nicio sursă terestră sau aeriană nu le-ar putea afecta pe toate; de ​​unde și ipoteza originii spațiale,” se arată în lucrare.

Începând din 2019, în studiu au fost identificate 75 de zile în care s-a înregistrat cel puțin un „eveniment de interferență GNSS tranzitoriu pe arie largă”.

Întreruperea a avut loc predominant în zilele lucrătoare și în timpul programului de lucru.

Acest lucru, se arată în lucrare, „sugerează implicarea umană”, deoarece un fenomen pur aleatoriu ar apărea la momente mai variate.

După analizarea sateliților care se aflau în zonă în momentele în care a fost detectată întreruperea, lucrarea trage o concluzie importantă.

Se arată că datele pot „identifica cu încredere sursa” și dezvăluie că aceasta este „o mică constelație de sateliți ruși pe orbite Molniya („fulger”)”.

Lucrarea nu spune nici pe departe că perturbarea GPS este făcută intenționat, adăugând: „Dacă este deliberată, aceasta prevestește o escaladare calitativă a interferențelor GNSS”.

New York Times a relatat că înalți oficiali ai Forțelor Aeriene SUA au fost informați despre interferență, „conform unei persoane familiarizate cu discuțiile, dar care a vorbit sub condiția anonimatului”.

„Persoana respectivă a confirmat că interferența are loc și că rețeaua de sateliți rusească este responsabilă, dar nu a specificat numărul de incidente sau existența intenției”, se mai arată în articolul din NYT.

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