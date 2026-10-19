Șantierul naval Mangalia: Damen Holding contestă vânzarea cu preț redus – Cumpărătorul Rheinmetall anunță o dublă utilizare, civilă și militară

Principalul creditor al Damen Mangalia, Damen Holding BV, contestă decizia instanţei care a permis modificarea procedurii de vânzare a şantierului naval Mangalia. Pe baza acestui act, Rheinmetall Real Estate România SRL a fost declarată câştigătoarea licitaţiei, oferind 138 de milioane de euro, 75% din preţul anterior de pornire de 184 de milioane de euro. Rheinmetall a anunţat luni că, împreună cu gigantul maritim MSC, va da şantierului o „dublă utilizare”: militară şi civilă.

Lucrurile sunt departe de a fi tranşate în ceea ce priveşte soarta şantierului naval Damen Mangalia. Principalul creditor, compania-mamă Damen Holding BV, care deţine 49% din pachetul de acţiuni, a contestat hotărârea instanţei care a permis modificarea procedurii de vânzare şi scăderea preţului obiectivului industrial. Societatea olandeză deţine direct 70% din totalul masei credale şi controlează, împreună cu companii subsidiare, Adunarea Creditorilor.

O decizie ar putea fi luată pe 4 noiembrie, când dosarul va fi analizat de completul de judecată de la Tribunalul Constanţa.

Pe 9 octombrie, după patru licitaţii ratate, Rheinmetall Real Estate România SRL a fost declarată câştigătoarea licitaţiei în care şantierul Mangalia era scos la vânzare. Oferta a fost de 138 de milioane de euro, 75% din preţul anterior de pornire de 184 de milioane de euro. Compania este o subsidiară a Rheinmetall, cu acţionar 100% firma Rheinmetall Liegenschaften Und Vermietung Gmbh din Germania.

Până la soluţionarea contestaţiei Damen Holding, Rheinmetall a anunţat luni că, împreună cu gigantul maritim MSC, va da şantierului de la malul mării o „dublă utilizare”: militară şi civilă.

Cele două proceduri de vânzare contoversate

Pe 14 mai 2026, lichidatorul judiciar CITR trimitea la dosarul de insolvenţă o cerere adresată judecătorului sindic prin care solicita „încuviinţarea valorificării activului în condiţiile Codului de procedură civilă”.

Conform Codului, dacă la primul termen nu oferă nimeni preţul de pornire, de 184 de milioane de euro, în cazul de faţă, preţul poate fi redus la 75%, apoi la 50%.

În aceeaşi zi, câteva ore mai târziu, Damen Holding a depus la dosar o adresă prin care indica în ce condiţii ar putea aproba strategia de valorificare: organizarea a şase licitaţii lunare consecutive, cu preţ de pornire de 184 milioane de euro.

Pe 22 mai, cu votul exprimat de Damen Holding, Adunarea Creditorilor a aprobat această strategie.

Patru licitații eșuate

Pe 11 iunie, reprezentanţii Şantierului Naval 2 Mai, controlat de statul român şi acţionar principal la Damen Mangalia cu 51%, au cerut judecătorului sindic să admită valorificarea activului în condiţiile Codului de procedură civilă, ce permite diminuarea valorii.

Primele trei licitaţii, din iunie, iulie şi august, realizate conform deciziei Adunării Creditorilor, cu preţul de pornire de 184 milioane de euro, nu au atras pe nimeni.

Considerând că există un blocaj procedural, judecătorul sindic a decis schimbarea strategiei, conform Codului de procedură civilă. A avut loc astfel o nouă licitaţie (a patra) cu preţul de pornire de 184 milioane de euro urmată de o a cincea, pe 9 octombrie, cu preţul redus la 75%, respectiv la 138 de milioane de euro.

Înscrisă la licitaţie pe ultima sută de metri, Rheinmetall Real Estate România SRL a oferit noul prag cerut şi a fost declarată câştigătoare.

Această procedură accelerată este contestată în apelul acţionarului olandez.

Argumentele Damen Holding

Unul dintre argumentele formulate în contestaţia de 19 pagini, document consultat de News.ro, este că magistraţii au aplicat o prevedere legală care a fost între timp modificată.

„În cazul vânzării bunurilor prin licitaţie publică, aceasta se va putea efectua şi potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă. În cazul în care adunarea creditorilor nu aprobă un regulament de vânzare sau în ipoteza în care, deşi a fost aprobat un regulament de vânzare, bunurile nu au fost valorificate într-un termen rezonabil, dar nu mai mare de 12 luni, la cererea lichidatorului judiciar, aprobată de judecătorul-sindic, vânzarea bunurilor se va efectua prin licitaţie publică, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă”, se arată în legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, adoptată în 2014.

Reprezentanţii Damen Holding BV susţin că prevederea care se referă la bunurile care „nu au fost valorificate într-un termen rezonabil, dar nu mai mare de 12 luni” este incorect interpretată, pentru că legea a fost modificată la finalul anului trecut.

Varianta aplicabilă, în opinia lor, nu mai include sintagma „dar nu mai mare de 12 luni”. O altă discuţie pe care o susţin se referă la noţiunea de „termen rezonabil”, nedefinită concret.

În replică, reprezentanţii şantierului naval 2 Mai, controlat de statul român, susţin că Damen Holding „a blocat procedura de valorificare prin neprezentarea în cadrul şedinţelor adunărilor creditorilor în vederea aprobării asupra strategiei de valorificare propusă încă din perioada de observaţie; ulterior trecerii debitoarei la faliment, ca urmare a neaprobării planului de reorganizare, a respins strategia de valorificare şi regulamentul aferent propus de lichidatorul judiciar. Strategia de valorificare şi metoda aplicabilă trebuie să ţină cont de situaţia debitorului şi a activului supus valorificării. Damen Holding nu aminteşte de creanţele curente care se acumulează în continuare în perioada de faliment şi care reduc şi mai mult şansele de recuperare”, sunt câteva dintre contraargumentele reprezentanţilor Şantierului Naval 2 Mai, conform Întâmpinării depuse în instanţa de judecată, document consultat de News.ro.

Întrebat ce se întâmplă în cazul în care Damen Holding câştigă apelul şi dacă poate fi anulat rezultatul licitaţiei din 9 octombrie (câştigată de Rheinmetall Real Estate România SRL), lichidatorul judiciar CITR nu a oferit un răspuns.

Rheinmetall a prezentat planurile pentru șantierul naval

În vreme ce problemele referitoare la legalitatea procedurii de vânzare urmează a fi dezbătute în instanţă pe 4 noiembrie, germanii anunţă principalele planuri referitoare la obiectivul industrial.

„Rheinmetall şi compania elveţiană de transport maritim MSC intenţionează să achiziţioneze şantierul naval românesc Mangalia, situat la sud de Constanţa. Am fost desemnaţi câştigători, în urma unei licitaţii. Scopul preluării este de a înfiinţa un punct de producţie cu dublă utilizare, unde să poată fi dezvoltate şi desfăşurate în paralel atât activităţi de construcţie navală civilă, cât şi militară pentru pieţele interne şi internaţionale. În acest scop, situl va fi împărţit în viitor în diverse sectoare şi zone de securitate”, au transmis luni reprezentanţii Rheinmetall, printr-un comunicat de presă.

„Achiziţia, care se aşteaptă să fie finalizată în câteva săptămâni, implică un preţ de achiziţie de aproximativ 138 de milioane de euro, care va fi plătit în comun de către cei doi parteneri”, susţin reprezentanţii Rheinmetall.

Aceştia arată că, pentru Rheinmetall Naval Systems, şantierul naval Mangalia va juca un rol important în construcţia a patru nave militare, comandate de guvernul român. „În acelaşi timp, situl este destinat să servească drept centru pentru viitoare proiecte de construcţie navală militară. Prin aceasta, Rheinmetall creează o bază scalabilă (capacitatea de a creşte şi de a face faţă unui volum mult mai mare de muncă, fără a-şi pierde din eficienţă, n.r.) pentru proiecte viitoare în sud-estul Europei şi îşi consolidează poziţia pe o piaţă strategic importantă”, mai transmite constructorul german.

„În urma achiziţiei, intenţionăm să extindem şi să modernizăm complet şantierul naval. Scopul nostru este de a dezvolta în continuare infrastructura existentă, de a îmbunătăţi condiţiile de producţie şi de a adapta capacitatea pentru a satisface cerinţele viitoare. Acest lucru va permite şantierului naval să joace pe termen lung un rol cheie în implementarea activităţilor noastre strategice în sud-estul Europei şi să ne consolideze prezenţa industrială în regiune”, a declarat Tim Wagner, directorul general al diviziei Sisteme Navale.

Companiile Rheinmetall şi MSC au anunţat pe 5 mai 2026, printr-un comunicat comun, că sunt interesate să investească împreună, în România, prin preluarea Şantierului Naval Mangalia. Precizau atunci că un astfel de demers ar deschide „perspective pozitive pentru viitorul industriei navale şi de apărare din România şi ar marca începutul unei noi ere“.

MSC este unul dintre cei mai mari furnizori de transport maritim şi servicii logistice din lume, având o reţea extinsă şi expertiză în managementul lanţurilor globale de aprovizionare.

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