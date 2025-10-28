Șantaj industrial: Firmele germane, obligate să furnizeze autorităților chineze date sensibile pentru accesul la metale rare. Beijingul ar putea torpila programul de înarmare al Europei

Firmele germane sunt obligate de noile reglementări ale autorităților de la Beijing să furnizeze informații industriale sensibile, liste de clienți și chiar prognoze de producție pe trei ani pentru a obține licențele de export necesare pentru pământurile rare, potrivit Bloomberg.

La fel ca restul firmelor care vor să importe minereuri rare din China, companiile germane se confruntă cu noile controale de export aplicate de Beijing asupra pământurilor rare. Agenția de presă americană scrie însă că pentru a obține licențele de export, China solicită informații sensibile pe care le-ar putea folosi pentru a exercita presiune asupra producătorilor sau pentru a bloca linii de producție în cea mai mare economie a Europei.

Mai mult, în timp ce companiile germane sunt obligate să dezvăluie secrete comerciale Chinei, Berlinul nu pare să aibă nicio pârghie asupra companiilor germane și nicio strategie imediată de gestionare a problemei, conform surselor Bloomberg.

Ministerul german al economiei „privește cu mare îngrijorare expansiunea continuă a controalelor chineze asupra exporturilor”, a declarat purtătoarea de cuvânt Luisa-Maria Spoo. Guvernul german, a adăugat ea, „folosește toate canalele disponibile” pentru a aborda situația.

Vizită anulată în ultimul moment

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, intenționa să ridice problema în discuțiile sale cu oficialii chinezi de la Beijing săptămâna asta, dar vizita sa a fost amânată vineri, brusc, ridicând semne de întrebare despre o altă vizită programată, de data asta a cancelarului Friedrich Merz.

Bloomberg notează că pentru companiile germane tot mai disperate, consecințele inacțiunii guvernului de la Berlin sunt alarmante – mai ales pe fondul tensiunilor care afectează furnizorii de semiconductori, precum Nexperia, companie cu sediul în Olanda dar deținută de China.

„Informațiile colectate ar putea consolida dominația companiilor chineze și le-ar permite să obțină condiții mai avantajoase pentru prezența și investițiile lor în Europa”, a spus Rebecca Arcesati, analist principal la think tank-ul MERICS, specializat pe China.

„Din perspectiva Beijingului, a avea un cuvânt de spus în modul în care sunt construite aceste lanțuri industriale este un avantaj uriaș”, a adăugat ea.

Salvarea ar putea veni de la americani: China ar putea amâna cu un an implementarea regimului său de licențiere pentru mineralele și magneții din pământuri rare

Duminică, oficiali economici de rang înalt din China și SUA au convenit asupra cadrului unui acord comercial pe care președintele american Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping urmează să îl finalizeze la întâlnirea lor bilaterală de joi.

Parafarea acestui acord ar suspenda majorările tarifare americane planificate pentru 1 noiembrie și controalele de export implementate de China asupra pământurilor rare. În acest moment este neclar dacă acordul de principiu convenit între negociatorii chinezi și americani acoperă doar companiile americane care importă metale și minereuri rare din sau presupune suspendarea întregului mecanism de obținere de licențe de export.

Trump și Xi urmează să se întâlnească joi, în marja summitului APEC din Gyeongju, Coreea de Sud, pentru a aproba termenii acordului.

Germania depinde în proporție de 95% de mineralele rare din China

Conform noilor reguli introduse de China în aprilie și înăsprite semnificativ în octombrie, companiile străine trebuie să furnizeze date confidențiale detaliate pentru a obține o licență de import valabilă șase luni pentru mineralele din pământuri rare.

Formularele sunt extrem de detaliate, potrivit persoanelor consultate de Bloomberg care le-au văzut: cer fotografii ale produselor care arată poziționarea mineralelor, diagrame de producție, detalii despre clienți și, în unele cazuri, date anuale de producție pentru ultimii trei ani și proiecții pentru următorii trei.

Conform surselor citate de agenția de presă americană, aceste informații pot ajuta Beijingul să cartografieze vulnerabilitățile Germaniei – arătând, de exemplu, care firme depind de un singur furnizor chinez sau care au rezerve scăzute.

Companiile sunt în mod normal reticente să dezvăluie asemenea date, dar 95% dintre pământurile rare ale Germaniei provin din China, un nivel mult mai ridicat decât în orice alt stat UE, potrivit MERICS.

Beijingul ar putea torpila programul de înarmare al Europei

Pentru a accelera aprobările licențelor, ambasada Germaniei la Beijing a transmis Chinei o „listă albă” cu firme prioritare – măsură care a ajutat marile corporații, dar a incapacitat companiile mici, fără influență politică. În plus, această listă riscă să fi oferit Beijingului o vizibilitate și mai bună asupra punctelor vulnerabile ale economiei germane.

Potrivit Bloomberg, Ministerul Comerțului din China a justificat regulile spunând că acestea „ajută la apărarea păcii mondiale”, invocând utilizarea mineralelor „în domeniul militar”.

Agenția americană mai notează că există temeri că Beijingul ar putea perturba nu doar economia Germaniei, ci și întregul lanț european de aprovizionare – o perspectivă îngrijorătoare în contextul planurilor de reînarmare ale continentului, pe fondul amenințărilor Rusiei.

„Cu toate informațiile pe care le colectează, autoritățile chineze obțin probabil și o imagine a bazelor industriale de apărare din țările NATO și a modului în care acestea sunt interconectate”, a spus Arcesati de la MERICS.

Unele companii europene și-au oprit producția

Întârzierile în acordarea licențelor au deja efecte grave, iar unele companii europene au fost nevoite să își oprească producția. Potrivit Camerei de Comerț a Uniunii Europene în China, din 141 de cereri de export depuse de 22 de companii, doar 19 au fost aprobate în septembrie. Asta ar fi cauzat 46 de opriri de producție în luna respectivă și alte 10 până în decembrie.

În Germania, opririle au afectat până acum mai ales întreprinderile mici și mijlocii, trecute cu vederea de autorități. Companiile mari — inclusiv constructorii auto — reușesc încă să obțină licențe suficient de repede pentru a-și menține producția, dar au renunțat complet la stocuri de urgență. Beijingul a transmis că orice companie care comandă mai mult decât necesarul de producție va fi suspectată de contrabandă în scopuri militare sau pentru SUA.

Ce vrea Beijingul

Conform surselor Bloomberg, China pare să utilizeze abordarea maximalistă ca pe un mijloc de a obține concesii. Beijingul ar fi propus deja relaxarea unor restricții dacă Germania va slăbi la rândul său limitele pentru exporturile de tehnologie înaltă.

În același timp, o prioritate pentru Berlin este obținerea de licențe mai lungi de șase luni.

