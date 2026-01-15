Federația Sanitas consideră că tăierile bugetare de 10% vor avea „consecințe iremediabile” și cere exceptarea Sănătății

”Aplicarea unei reduceri liniare de 10% asupra sistemului sanitar şi a celui de asistenţă socială va avea consecinţe iremediabile asupra calităţii actului medical”, generând un val de demisii,avertizează Federația Sanitas.

Într-o scrisoare deschisă transmisă joi coaliției de guvernare, Sanitas spune că așteaptă un dialog deschis cu executivul, dar precizează angajații din acest domeniu sunt pregătiți și dispuși să utilizeze toate formele legale de protest.

Contextul ce ar putea transforma măsurile într-o „lovitură de grație” dată sistemului

Noile reduceri, explică sindicaliștii, vin pe fondul unei crize de personal fără precedent. Lipsa medicilor, a asistenților și a infirmierilor este deja o realitate zilnică, iar o scădere a veniturilor ar putea fi „lovitura de grație”.

”Ambele sisteme (sanatate și asistență socială – n.red.) se confruntă deja cu o lipsă acută de medici, asistenţi, infirmieri şi asistenţi sociali. O reducere a fondului de salarii va bloca angajările şi va încuraja exodul specialiştilor către sectorul privat sau către străinătate”, au transmis sindicaliştii.

Sindicaliștii reamintesc faptul că mare parte a personalului medical şi auxiliar este remunerată prin raportare la grile salariale învechite (de exemplu, plata gărzilor medicilor este încă raportată la nivelul anului 2018, sporurile personalului medical şi auxiliar sunt raportate la 2018, etc).

Mai mult, adoptarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 36 în iunie 2025 a condus deja la diminuarea sporurilor pentru condiţii periculoase şi vătămătoare, afectând direct veniturile nete ale personalului care lucrează în medii de risc. O reducere suplimentară de 10% ar anula complet orice stimulent pentru munca în secţii critice (ATI, UPU, onco-hematologie)”, arată sindicaliştii.

Posibilele efecte

Colaps financiar în Asistența Socială

Situația este și mai dramatică în sectorul asistenței sociale. Sindicaliștii raportează că mai multe Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) au rămas fără fonduri încă de la finele anului 2025. În unele județe, angajații care îngrijesc categoriile vulnerabile nu și-au mai primit salariile de peste două luni.

Riscul de eroare medicală și epuizarea personalului

Dincolo de aspectul financiar, Sanitas atrage atenția asupra siguranței pacientului. Reducerea veniturilor și a posturilor înseamnă un volum de muncă insuportabil pentru cei rămași.

„Creșterea gradului de burnout crește exponențial riscul de erori medicale și scade standardele de îngrijire. Spitalele nu sunt simple cifre într-un buget, sunt servicii esențiale,” precizează Sanitas.

Aceştia reclamă, de asemenea, colapsul financiar în Asistenţa Socială: ”Începând cu finalul anului 2025, numeroase Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) din ţară au raportat incapacitatea de a mai plăti salariile din cauza epuizării fondurilor. În unele judeţe, angajaţii au înregistrat deja întârzieri de plată de peste două luni”.

”Sănătatea şi asistenţa socială nu reprezintă cheltuieli, ci investiţii în rezilienţa naţională”

”O reducere bugetară în aceste sectoare va costa statul român mult mai mult pe termen lung, prin degradarea stării de sănătate a populaţiei şi prin prăbuşirea reţelelor de siguranţă socială. Prin urmare, solicităm oficial Guvernului României exceptarea integrală a sistemului sanitar şi a sistemului de asistenţă socială de la măsura reducerii cu 10% a fondului de salarii”, a mai transmis sanitas.

Sindicaliştii se declară deschişi la dialog constructiv pentru a identifica soluţii de eficientizare, dar anunţă şi că vor utiliza ”toate formele legale de luptă sindicală pentru a proteja interesele celor peste 100.000 de membri de sindicat”.

