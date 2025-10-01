Sándor Bende, președintele Comisiei pentru industrii și servicii din Parlament: Gazele din Neptun Deep vor aduce investiții în România

România își acoperă din producție proprie undeva la până în 85% din consumul anual de gaze naturale, iar gazele din Neptun Deep vor rezolva total problema importurilor, securizând în același timp investiții în România, a afirmat Sándor Bende, Președinte, Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaților, Parlamentul României, în cadrul conferinței ”Finanțarea Dezvoltării: (Re)capitalizarea României și utilizarea instrumentelor de irigare financiară a economiei” organizată de CDG.

”Știm că avem 80-85% din cererea de gaze naturale asigurată din producție proprie. Este în regulă. Dar de unde luăm restul? (…) Pe Marea Neagră nu putem aduce GNL. Prin conducte… Din Norvegia sau Algeria este doar un vis pentru noi. (…) Dar suntem la o capacitate suficientă să traversăm iarna aceasta și sunt încrezător în Transgaz pentru viitorul asigurării gazelor din România. (…) Proiectul Neptun Deep are un factor de siguranță pentru investiții”, a declarat Bende.

”Prețul la energie este foarte mare și unul din cele mai mari din Europa”

Potrivit acestuia, prețurile la energie electrică sunt ținute la un nivel ridicat inclusiv de faptul că rețelele de transport de energie între Vestul și Estul Europei nu sunt suficient dezvoltate.

”Din punct de vedere energetic, pentru că la Comisie ne ocupăm inclusiv cu energia electrică, trebuie să știe toată lumea că prețul la energie este foarte mare și unul din cele mai mari din Europa. Da, este posibil ca acea plafonare să fi durat mai mult decât a fost necesar – poate fi și acesta un efect. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm că suntem destul de izolați în ceea ce privește energia electrică. Cu toate că avem regenerabile, iar în cursul zilei – de la ora 11 până la 15 – avem un surplus de energie, seara trebuie să importăm de undeva. De unde este întrebarea. Rețelele energetice dintre Est și Vest nu sunt atât de dezvoltate. Cu toate că cererea este mare în blocul estic, iar inclusiv din această cauză prețurile pot fi mai mari”, a mai declarat președintele Comisiei pentru industrii și servicii, Camera Deputaților.

