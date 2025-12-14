Sancțiunile Ucrainei împotriva „flotei fantomă” a Rusiei, în vigoare – aproape 700 de nave pe listă

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că au intrat în vigoare sancțiunile Ucrainei împotriva a aproape 700 de nave ce au fost identificate ca având legătură cu „flota fantomă” a Rusiei.

Navele reprezintă o mare parte din flota Rusiei utilizată pentru transportul petrolului și al altor resurse energetice, furnizând fonduri care ajută la susținerea războiului, a declarat duminică președintele ucrainean.

Această flotă operează sub pavilionul a peste 50 de jurisdicții, relatează The Kyiv Independent.

Rusia se bazează pe veniturile din combustibili fosili pentru a-și finanța războiul împotriva Ucrainei.

Din 24 februarie 2022, Rusia a exportat combustibili fosili în valoare de aproximativ 958 de miliarde de euro, 68% din aceștia fiind petrol, 20% gaz și 12% cărbune, potrivit proiectului Russia Fossil Tracker condus de CREA.

„Vom continua să lucrăm pentru a ne asigura că fiecare dintre aceste nave, fiecare companie de transport maritim și întreaga infrastructură a exporturilor rusești de petrol și alte resurse energetice vor fi, de asemenea, blocate de partenerii noștri”, a declarat Zelenski.

„Presiunea asupra Rusiei și diplomația menită să pună capăt războiului trebuie să meargă mână în mână pentru a obține rezultatul necesar”, a adăugat el.

Flota fantomă a Rusiei a fost din ce în ce mai vizată de sancțiunile occidentale, pe măsură ce partenerii internaționali ai Ucrainei încearcă să limiteze veniturile Rusiei din petrol.

Flota fantomă include sute de tancuri mai vechi, adesea neasigurate sau prost întreținute. Acestea operează de obicei sub pavilionul altor țări și au o transparență redusă, ceea ce îngreunează aplicarea sancțiunilor de către autoritățile de reglementare.

Veniturile Rusiei din exportul de petrol, la cel mai mic nivel de la începutul războiului din Ucraina

Veniturile obţinute din exporturile de petrol şi produse petroliere ale Rusiei au atins, în noiembrie, ”cel mai scăzut nivel” de la invazia la scară mare a Ucrainei şi de la criza cauzată de pandemia covid-19, anunţă într-un raport lunar Agenţia Internaţională a Energiei (AIE).

”Scăderea volumelor exporturilor, alături de preţuri mai mici, a redus veniturile la 11 miliarde de dolari, cu 3,8 miliarde de dolari mai puţin de la an la an, şi cu 11,4 miliarde de dolari sub media primului semestru din 2022 după invazia Ucrainei”, potrivit AIE.

Rusia a reușit să eludeze, până în prezent, sancțiunile americane pe marii săi producători de petrol, Rosneft și Lukoil, intrate în vigoare pe 21 noiembrie, potrivit Bloomberg.

Agenția de presă arată, citând date ale Goldman Sachs, că deși exporturile de petrol ale Lukoil și Rosneft au scăzut cu aproximativ 1,1 milioane de barili/zi, simultan exporturile altor „companii rusești nesancționate” au crescut cu 1,0 milioane barili/zi.

Mutarea exporturilor pe firme rusești nesancționate a compensat aproape total efectul sancțiunilor asupra celor doi mari producători de petrol ai Rusiei.

„Rețelele de comerț cu petrol ale Rusiei se reorganizează rapid”, spune banca americană.

