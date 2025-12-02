Sancțiunile impuse de SUA companiilor rusești obligă Serbia să-și închidă singura rafinărie din țară

Statele Unite au refuzat să acorde o derogare de la sancțiuni pentru rafinăria din Serbia Naftna Industrija Srbije (NIS), deținută în majoritate de firme energetice de stat rusești și sancționată de Statele Unite, forțând închiderea singurei rafinării din țară, a declarat marți președintele sârb Aleksandar Vučić.

„Ne așteptam să obținem o derogare de la guvernul SUA pentru continuarea furnizării de petrol rafinăriei noastre din Pancevo… dar nu am primit o decizie pozitivă din partea SUA”, a declarat astăzi Vučić într-un briefing de presă, citat de agenția de știri Tanjug.

Compania petrolieră NIS a solicitat luna trecută o licență specială din partea SUA pentru a continua operațiunile până la încheierea discuțiilor pentru o schimbare de proprietate. Conducerea rafinăriei a depus la mijlocul lunii noiembrie o cerere către Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA pentru emiterea unei licențe speciale care ar permite companiei să funcționeze fără întreruperi.

Gazprom Neft și filialele Gazprom dețin o participație majoritară la NIS, statul sârb deținând restul de 29,9%.

SUA a exceptat de mai multe ori de la sancțiuni NIS, de când a inclus-o în ianuarie anul acesta în sancțiunile împotriva industriei petroliere rusești. Sancțiunile impuse rafinăriei deținute de Rusia în Serbia au intrat în vigoare la începutul lunii octombrie, odată cu expirarea ultimei derogări.

OFAC a emis o decizie care expiră la 13 februarie 2026, care a autorizat doar negocierile dintre acționari și alte părți interesate cu privire la modificările structurii de proprietate a NIS.

Cu toate acestea, președintele sârb Vučić a declarat astăzi că rușii nu doresc să își vândă participațiile la rafinărie.

„Trebuie să acceptăm acest lucru ca pe un fapt. Fără echivoc, rușii nu vor să vândă și nici nu sunt dornici să vândă. Nu există nicio îndoială. Nu este vorba despre bani, ci despre politică. Și, logic, au dreptul la asta. Ei sunt proprietarii”, a declarat președintele sârb. Serbia dispune rezerve de combustibil până la sfârșitul lunii ianuarie, a remarcat Vučić.

