cursdeguvernare

Newsletter
Contact
miercuri

3 decembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Sancțiunile impuse de SUA companiilor rusești obligă Serbia să-și închidă singura rafinărie din țară

Rss
De Razvan Diaconu

2 decembrie, 2025

Statele Unite au refuzat să acorde o derogare de la sancțiuni pentru rafinăria din Serbia Naftna Industrija Srbije (NIS), deținută în majoritate de firme energetice de stat rusești și sancționată de Statele Unite, forțând închiderea singurei rafinării din țară, a declarat marți președintele sârb Aleksandar Vučić.

„Ne așteptam să obținem o derogare de la guvernul SUA pentru continuarea furnizării de petrol rafinăriei noastre din Pancevo… dar nu am primit o decizie pozitivă din partea SUA”, a declarat astăzi Vučić într-un briefing de presă, citat de agenția de știri Tanjug.

Compania petrolieră NIS a solicitat luna trecută o licență specială din partea SUA pentru a continua operațiunile până la încheierea discuțiilor pentru o schimbare de proprietate. Conducerea rafinăriei a depus la mijlocul lunii noiembrie o cerere către Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA pentru emiterea unei licențe speciale care ar permite companiei să funcționeze fără întreruperi.


Gazprom Neft și filialele Gazprom dețin o participație majoritară la NIS, statul sârb deținând restul de 29,9%.

SUA a exceptat de mai multe ori de la sancțiuni NIS, de când a inclus-o în ianuarie anul acesta în sancțiunile împotriva industriei petroliere rusești. Sancțiunile impuse rafinăriei deținute de Rusia în Serbia au intrat în vigoare la începutul lunii octombrie, odată cu expirarea ultimei derogări.

OFAC a emis o decizie care expiră la 13 februarie 2026, care a autorizat doar negocierile dintre acționari și alte părți interesate cu privire la modificările structurii de proprietate a NIS.

Cu toate acestea, președintele sârb Vučić a declarat astăzi că rușii nu doresc să își vândă participațiile la rafinărie.

„Trebuie să acceptăm acest lucru ca pe un fapt. Fără echivoc, rușii nu vor să vândă și nici nu sunt dornici să vândă. Nu există nicio îndoială. Nu este vorba despre bani, ci despre politică. Și, logic, au dreptul la asta. Ei sunt proprietarii”, a declarat președintele sârb. Serbia dispune rezerve de combustibil până la sfârșitul lunii ianuarie, a remarcat Vučić.

Cititi si: Prețul petrolului, la maximul ultimelor trei luni în urma celui mai amplu pachet de sancțiuni SUA împotriva Rusiei


***

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , ,

citește și

Prețul petrolului, la maximul ultimelor trei luni în urma celui mai amplu pachet de sancțiuni SUA împotriva Rusiei

Premierul Bolojan: ”Rafinăria Petrotel este în mentenanță, avem suficiente stocuri de carburanți pentru ca pieța să funcționeze normal” / Rafinăria intră de vineri sub sancțiunile SUA

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți