Aproape trei milioane de români figurează în prezent ca neasiguraţi, 95% dintre aceştia având sub 60 de ani, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și ANAF urmează să discute la sfârșitul lunii identificarea unor soluții, inclusiv în cazul românilor care locuiesc în străinătate, dar au domiciliul în România.

În această situație, președinta interimară a Casei propune ca plata contribuției la sănătate să devină obligatorie pentru adulții activi care nu au venituri declarate și nu se încadrează în niciuna dintre cele 23 de categorii scutite prin lege.

„Acest mecanism voluntar care funcționează acum, mă asigur cu plata din mână atunci când mă îmbolnăvesc, nu este echitabil pentru ceilalți contribuabili în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Dar este o analiză pe care o să o facem cu instituțiile competente, cu ANAF, cu Ministerul de Finanțe și sigur în momentul în care o să avem aceste rezultate, le vom înainta domnului ministru Nazare pentru a decide”, a declarat Larisa Mezniu, președinte interimar CNAS.

Legea nr. 95/2006 prevede deja obligativitatea asigurării de sănătate pentru toate persoanele cu reședința în România, însă în practică persoanele fără venituri fiscale nu sunt constrânse să plătească. În 2026, contribuția voluntară anuală este de 2.430 de lei.

Ministrul de Finanțe așteaptă încă eliminarea fraudelor din cheltuielile Casei

Ministrul Finanțelor pare să respingă însă orice modificare de fiscalitate până când Casa nu rezolvă probleme de fraudare din sistem – decontări pentru consultații niciodată efectuate și medicamente niciodată prescrise, precum și concediile medicale acordate abuziv.

„Noi am fost tot timpul deschiși și lucrăm cu Casa de Sănătate și suntem deschiși la inițiative pe care Casa le întreprinde. Există o problemă acolo în privința decontărilor fictive. Am aprecia enorm de mult dacă am vedea acțiuni structurale, concrete, rapide și serioase pe zona de fraudă. Avem nevoie de acțiune imediată în această zonă și, dacă vedem cum funcționează evoluția concediilor medicale, ne dăm seama că nu se poate să nu acționăm”, a declarat ministrul Alexandru Nazare, întrebat ce părere are despre propunerea șefei interimare a CNAS.

Opinia experților

Deficitul în creștere al Casei este acoperit în fiecare an de la buget, deși accesul la investigații și medicamente al pacienților este tot mai dificil.

„Populația care locuia în mediul rural și nu prea accesa servicii de sănătate începe să acceseze aceste servicii de sănătate. Cererea de servicii va fi din ce în ce mai mare în țara noastră, în contextul în care numărul salariaților scade”, a explicat pentru TVR Radu Comșa, economist, specialist în economia sănătății.

Estimările arată că, dacă cele trei milioane de persoane ar plăti măcar contribuţia voluntară de 2.490 de lei, s-ar colecta cel puțin 2,5 miliarde de lei la Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate (FNUASS).

Conf. Univ. Dr. Marius Ungureanu, cercetător în sisteme de sănătate la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, a explicat pentru News.ro, în contextul acestei dezbateri publice, că discuţia legată de baza de contributori îngustă este una legitimă în România, însă ea trebuie pornită cu datele pe masă.

Alfel, măsura va fi profund inechitabilă: ​”Mai este un lucru care este la fel de important şi care este prevăzut în legislaţie, respectiv echitatea între contribuitori, pentru că această măsură loveşte în acest caracter al echităţii. Şi vorbind de echitate, aş spune că unele dintre dezavantajele pe care propunerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate le are sunt legate tocmai de echitate, pentru că această măsură îi loveşte pe cei mai săraci, pe cei din mediul rural, pe muncitorii informali, pe oamenii din comunităţile vulnerabile. Iarăşi nu ştim în ce măsură, pentru că nu avem nişte cifre ca să ştim că din cele 2,9 milioane x% se regăsesc în aceste categorii şi y% sunt diaspora sau au economii”, spune cercetătorul.

Ar trebui verificat concret ce categorii sunt cuprinse în segmentul de 2,9 milioane de români care nu sunt asiguraţi, câţi ar putea de fapt în realitate să plătească aceste asigurări şi câţi nu.

​”​Aşadar, cred că primul lucru de la care ar trebui să începem este să pornim cu datele pe masă. Câte dintre aceste 2,9 milioane de persoane neasigurate se regăsesc în categoriile de oameni care sunt în diasporă? Câţi dintre ei nu au niciun fel de venit? Câţi din ei trăiesc din agricultura de subzistenţă? Câţi dintre ei sunt plătiţi la negru? Aşadar, ar trebui să pornim cu nişte cifre concrete pe masă pentru a vedea care este magnitudinea problemei pe fiecare din aceste categorii. Pentru că, aşa cum am spus, această îngrijorare vizavi de sustenabilitatea Fondului Naţional Unic al Asigurărilor de Sănătate este legitimă”, a explicat Marius Ungureanu.

În opinia sa, este necesară și scoterea la suprafață și situațiile de muncă la negru și gri, cu impact nu numai asupra contribuțiilor de sănătate, ci și asupra sistemului de pensii și impozitului pe venit.

Și în opinia sa, înainte de extinderea bazei de contributori, trebuie parcurse alte câteva etape: „Eforturile cele mai mari trebuie să fie făcute acolo în a avea o achiziţie strategică de servicii de sănătate şi în al doilea rând în a scoate la suprafaţă care sunt ineficienţele, pentru că vedem că, din păcate, încă şi vedem asta la ştiri, încă sunt situaţii în care se fac decontări fictive, sunt situaţii în care se face risipă. Aşadar, nu ar trebui să omitem faptul că în finanţarea sistemelor de sănătate avem colectarea fondurilor dar avem şi punerea împreună a riscurilor şi apoi achiziţia de servicii de sănătate” a explicat Dr. Ungureanu.

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