Sam Altman anunță că listarea la bursă a OpenAI nu va mai avea loc în acest an: „Ar fi un moment nepotrivit”. Șeful OpenAI susține un pact de încetinire a dezvoltării AI

OpenAI nu se va mai lista la bursa americană în 2026, a anunțat CEO-ul Sam Altman, în declarații publicate sâmbătă de revista Fortune, el invocând preocupări legate de siguranță în dezvoltarea inteligenței artificiale. Acesta a dat de înțeles că susține un eventual pact cu alte companii care să încetinească ritmul de dezvoltare al tehnologiei.

Comentariile lui Altman vin în contextul în care tot mai mulți dezvoltatori și experți în domeniul inteligenței artificiale solicită noi reguli pentru sistemele AI, aceștia argumentând că sistemele de inteligență artificială progresează prea rapid pentru a garanta siguranța rasei umane.

“Având în vedere tot ce se întâmplă cu chestiunile legate de siguranță, cred că acum ar fi un moment nepotrivit pentru a ne lista la bursă. Nu simțim nicio presiune în acest sens”, a declarat Altman pentru revista Fortune.

Experții și dezvoltatorii inteligenței artificiale sunt tot mai îngrijorați de viteza cu care tehnologia progresează

Întrebat dacă există o șansă de 10% ca inteligența artificială să provoace dispariția umană, așa cum au avertizat doi cercetători care au lucrat la firma rivală Anthropic, Altman a spus că nu știe cum se poate face o astfel de estimare, dar riscul este suficient de grav încât companiile de AI și guvernele să acționeze pentru a-l înlătura.

“Fie că este vorba de zece, opt sau șase procente, ideea este că toți avem o responsabilitate enormă și nu putem lăsa egourile sau stimulentele pentru profit sau orice altceva să ne conducă”, a mai adăugat Altman, justificând astfel amânarea unei listări la bursă a OpenAI, despre care s-a speculat că ar putea avea loc chiar luna aceasta.

În iunie, New York Times a relatat că OpenAI, companie cu sediul în San Francisco, analiza posibilitatea de a amâna până anul viitor o ofertă publică inițială care ar putea evalua compania la circa un trilion de dolari.

Întrebat de Fortune dacă varianta unei listări în 2026 a fost abandonată în favoarea anului 2027, Altman a răspuns: „Aș spune că nu în 2026”.

„Avem foarte multe lucruri de făcut, precum să răspundem cerințelor acestui moment în ceea ce privește siguranța și alinierea și să stabilim cum pot industria și guvernele să colaboreze”, a spus șeful OpenAI.

Altman a sugerat, de asemenea, că OpenAI și alte companii importante din domeniul AI ar putea fi aproape de anunțarea unui acord pentru încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale și pentru cooperarea în vederea gestionării riscurilor de siguranță, potrivit Fortune.

***